Вадим Евсеев: «Предстоящий матч важен как нам, так и „Спартаку“»Матч ТВ 09:28

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против «Спартака».

Вадим Евсеев: «Предстоящий матч важен как нам, так и „Спартаку“»

Происшествия Комиссия изучит подготовку пилотов сгоревшего Superjet Комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево рассматривает среди версий недостаточную подготовку пилотов к управлению в ручном режиме.

Здоровье Почти 38 млн россиян прошли тестирование на ВИЧ в 2018 году Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Здоровье Названы пять неочевидных признаков диабета Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Экономика В Барнауле раскрыли картельный сговор в госзакупках для медучреждений Барнаульские фирмы «Медоника» и «Медикс» три года находились в картельном сговоре и по очереди получали контракты на поставку расходных материалов в медучреждения края по искусственно высокой цене, сообщает алтайское управление федеральной антимонопольной службы.

Политика Зеленского призвали присягнуть националистам Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал президента Украины Владимира Зеленского присягнуть на верность националистам.

Политика Помпео прибывает с первым в качестве госсекретаря США визитом в Россию Госсекретарь США Майкл Помпео прибывает в понедельник с рабочим визитом в РФ, где пройдут его переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и ряд других встреч.

Культура Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс» Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.

Баскетбол «Торонто» одержал победу в серии с «Филадельфией» "Торонто" победил в серии со счетом 4-3 и в финале Восточной конференции будет бороться с "Милуоки Бакс" — чемпионом регулярки.

Политика В Литве состоится второй тур президентских выборов Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.

Происшествия Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.

Происшествия На Шри-Ланке вновь временно заблокировали WhatsApp, Viber и Facebook WhatsApp, Viber и Facebook вновь временно заблокированы на Шри-Ланке, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на департамент информации правительства.

Общество Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы» Косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает администрация края.

Политика 496 сотрудников избиркомов Индонезии умерли при подсчете голосов Индонезийский минздрав отмечает, что нагрузка на избиркомы была колоссальной, здоровье некоторых сотрудников комиссий не выдержало и они скончались при подсчете голосов.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова упала в студии шоу «Звезды сошлись» В студии «Звезды сошлись» группа участников вместе с Анастасией Волочковой под руководством тренера начали делать приседания с подскоками.

Космос Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации» Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация", он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Политика Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию» "В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.

Шоу-бизнес Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса» Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».

Политика Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.

Армия и оружие Иран пригрозил ответным ударом США Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.