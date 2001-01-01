Футбол

Вадим Евсеев: «Предстоящий матч важен как нам, так и „Спартаку“»Матч ТВ 09:28

Спартак — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
11′
Роман Зобнин
39′
42′
Сильвестр Игбоун
45′+1′
Каталин Карп
62′
Ондрей Ванек
Андрес Вомбергар
Зе Луиш
Луис Адриано
71′
77′
Оливье Тилль
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
80′
85′
Боян Йокич
Ловро Бизяк
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
86′
90′
Дмитрий Сысуев
Павел Аликин
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против «Спартака».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вадим Евсеев: «Было Ферги-тайм, а теперь время Евсеева? Футболисты „Уфы“ играют до конца»

Спорт-Экспресс09:29

Вадим Евсеев: «Мы еще ничего не потеряли, оставшиеся матчи могут изменить наш сезон»

Sportbox.RU15:37

Евсеев: «Спартак» можно обыграть за счёт обороны

Чемпионат09:36

Евсеев: «„Время Евсеева“? Это стечение обстоятельств»

Евро-футбол.ру09:34

Вадим Евсеев: «Мы еще ничего не потеряли, оставшиеся матчи могут изменить наш сезон»

Матч ТВ15:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Происшествия

Комиссия изучит подготовку пилотов сгоревшего Superjet

Комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево рассматривает среди версий недостаточную подготовку пилотов к управлению в ручном режиме.
Обновлено в 17:28
Здоровье

Почти 38 млн россиян прошли тестирование на ВИЧ в 2018 году

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Обновлено в 20:30
Транспорт

Бастующие водители маршруток возмутили новосибирцев

Обновлено в 22:00
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Экономика

В Барнауле раскрыли картельный сговор в госзакупках для медучреждений

Барнаульские фирмы «Медоника» и «Медикс» три года находились в картельном сговоре и по очереди получали контракты на поставку расходных материалов в медучреждения края по искусственно высокой цене, сообщает алтайское управление федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 08:40
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал президента Украины Владимира Зеленского присягнуть на верность националистам.
Обновлено в 19:59
Политика

Помпео прибывает с первым в качестве госсекретаря США визитом в Россию

Госсекретарь США Майкл Помпео прибывает в понедельник с рабочим визитом в РФ, где пройдут его переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и ряд других встреч.
Обновлено в 17:02
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Музыка

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

Обновлено в 17:08
Баскетбол

«Торонто» одержал победу в серии с «Филадельфией»

"Торонто" победил в серии со счетом 4-3 и в финале Восточной конференции будет бороться с "Милуоки Бакс" — чемпионом регулярки.
Обновлено в 22:01
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено в 19:16
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Происшествия

На Шри-Ланке вновь временно заблокировали WhatsApp, Viber и Facebook

WhatsApp, Viber и Facebook вновь временно заблокированы на Шри-Ланке, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на департамент информации правительства.
Обновлено в 22:23
Авто

Немцы о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского авто

Модель имеет оригинальную внешность, обладатели Vesta SW Cross не продадут авто из-за его дизайна, отмечают журналисты.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске

Обновлено в 21:08
Общество

Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает администрация края.
Обновлено в 21:01
Политика

496 сотрудников избиркомов Индонезии умерли при подсчете голосов

Индонезийский минздрав отмечает, что нагрузка на избиркомы была колоссальной, здоровье некоторых сотрудников комиссий не выдержало и они скончались при подсчете голосов.
Обновлено в 19:19
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова упала в студии шоу «Звезды сошлись»

В студии «Звезды сошлись» группа участников вместе с Анастасией Волочковой под руководством тренера начали делать приседания с подскоками.
Обновлено в 03:26
Космос

Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»

Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация", он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:29
Политика

Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»

"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено в 20:56
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Политика

Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным

Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие

Иран пригрозил ответным ударом США

Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо

Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
Обновлено в 09:23
Технологии

Капитализация токенов Sirin Labs Кенеса Ракишева перевалила за 12 миллионов долларов

12,2 миллиона долларов достигла рыночная капитализация токенов Sirin Labs — стартапа, создавшего первый в мире защищённый криптосмартфон Finney.
Обновлено в 21:03
Происшествия

Один человек пострадал в ДТП в Петербурге

Обновлено в 17:26
Гаджеты

Смартфон с подэкранной камерой может появиться в 2019 году

Обновлено в 07:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евсеев Вадим Валентинович
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное