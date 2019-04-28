Футбол

Вадим Евсеев: «Пенальти мог пробить Беленов»Горобзор.ру 07:16

Уфа — Урал
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
16′
Эрик Бикфалви
Андрес Вомбергар
22′
Ондрей Ванек
52′
Ондрей Ванек
Оливье Тилль
54′
55′
Андрей Егорычев
Артем Фидлер
59′
Сергей Брызгалов
61′
Андрей Панюков
Денис Поляков
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
77′
77′
Марко Араторе
Николай Димитров
Сильвестр Игбоун
80′
Дмитрий Живоглядов
Александр Сухов
88′
Сильвестр Игбоун
90′+2′
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 26-го тура чемпионата России.
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Российский футболист
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