Вадим Евсеев: «Пенальти мог пробить Беленов»Горобзор.ру 07:16

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

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Политика Первый президент Украины: Зеленского хотят скомпрометировать Зеленский может быть скомпрометирован представителями старой власти, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук 27 апреля в интервью на телеканале «Громадское».

Политика Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.

Авто Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.

Политика На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром» Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.

Шоу-бизнес Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста Ирина Понаровская в эфире канала «Россия 1» рассказал о присуждении звания народного артиста, которое она получила в феврале 2019-го в 66 лет.

Кино Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры Последняя часть фантастического фильма «Мстители: Финал» за первый день проката собрала по всему миру $644 млн, что стало рекордной суммой, сообщает CNBC.

Происшествия В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.

Политика Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.

Политика Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Спорт Гимнастка Дина Аверина стала второй в упражнениях с мячом на этапе КМ Россиянка Дина Аверина завоевала серебро в упражнениях с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в столице Азербайджана — Баку.

Происшествия Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины» Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.

Происшествия ГИБДД оштрафовала участников автосходки у УПИ Сотрудники ГИБДД оштрафовали участников автосходки на улице Мира.

Религия Путин поздравил россиян с Пасхой Президент России Владимир Путин поздравил православных с Пасхой.

Происшествия В Казани сбили женщину, перебегавшую через магистраль с коляской В Сети появилось видео, на котором женщину с коляской, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбивает автомобиль.

Политика Число погибших во время подсчета голосов в Индонезии превысило 270 Свыше 270 человек умерли в Индонезии во время подсчета голосов состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов.

Наука Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.

Шоу-бизнес Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.

Путешествия В китайском аэропорту на пути в Москву застряла группа россиян В международном аэропорту города Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун застряла группа российских граждан, которые транзитом направлялись в Москву из Индонезии и Таиланда.

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