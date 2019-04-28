Футбол
Вадим Евсеев: «Пенальти мог пробить Беленов»Горобзор.ру 07:16
|16′
Эрик Бикфалви
Андрес Вомбергар
|22′
Ондрей Ванек
|52′
Ондрей Ванек
Оливье Тилль
|54′
|55′
Андрей Егорычев
Артем Фидлер
|59′
Сергей Брызгалов
|61′
Андрей Панюков
Денис Поляков
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
|77′
|77′
Марко Араторе
Николай Димитров
Сильвестр Игбоун
|80′
Дмитрий Живоглядов
Александр Сухов
|88′
Сильвестр Игбоун
|90′+2′
Уфа
Расстановка 3‑4‑3
31
Беленов
4
Никитин
27
Неделчару
5
Йокич
33
Сухов
8
Карп
29
Тилль
56
Круговой
32
Вомбергар
57
Кротов
44
Игбоун
2 ×
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
4
Брызгалов
27
Меркулов
17
Димитров
57
Фидлер
10
Бикфалви
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
19
Поляков
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 26-го тура чемпионата России.
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