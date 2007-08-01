Футбол
Вадим Евсеев: «Никак не могли вскрыть оборону „Томи“. Помог стандарт»Sports.ru 21:15
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги первого стыкового матча с «Томью» (2:0) за место в РПЛ.
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Вадим Евсеев: Мы нервничаем, «Томь» нервничает, эти стыки всегда приносят нервозность
Спорт день за днем12:55
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 22:38, Ашберн
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Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах
Ранее сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой тему обсудят на совещании 31 мая.
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Политика
США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики
Из-за непрекращающегося потока мигрантов США решили ввести пошлины в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
В Алеппо восстановят крупнейший рынок
Власти сирийского Алеппо намерены через три месяца восстановить крупнейший продовольственный рынок.
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Наука
Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки
Ученые провели программой "Антиплагиат" случайную выборку из 2468 докторских диссертаций за период с 2006 по 2015 год.
Обновлено 28 мая в 21:12
Общество
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следественного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено в 20:48
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
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«Чеховские медведи» сравняли счет в финальной серии ЧР
Во втором матче финала чемпионата России по гандболу среди мужчин Чеховские медведи обыграли Спартак 32:31 (2ОТ).
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Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
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Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Шоу-бизнес
Верну вам всё, что купила. Бузова указала директору Balenciaga на отсутствие достоинства
Обновлено в 14:00
Авто
Опубликованы изображения флагманского седана DS 8 Fastback
Ожидается, что новый DS 8 Fastback будет оснащаться безрамочными дверями, светодиодной оптикой и выдвижные дверные ручки.
Обновлено в 11:09
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Авто
Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено в 06:31
Общество
Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено в 08:57
Политика
The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена
Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Футбол
«Спартак» начнёт подготовку к новому сезону 15 июня
Подготовку к новому сезону «Спартак» начнёт 15 июня.
Обновлено 28 мая в 11:54
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено в 12:58
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в космосе полотенце
Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко в процессе выхода с борта Международной космической станции в открытый космос забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Суды Петербурга рассматривают дела после массовой облавы на мигрантов
В Петербурге районные суды регистрируют и начинают рассматривать административные дела в отношении приезжих из Таджикистана и Узбекистана, которых сегодня массово задерживали по всему городу.
Обновлено в 11:45
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо человека по голосу
Обновлено 28 мая в 08:09
Общество
Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка
В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено в 15:00
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Хоккей
Никита Зайцев может покинуть «Торонто»
Российский защитник клуба НХЛ "Торонто Мэйпл Лифз" Никита Зайцев может покинуть команду.
Обновлено в 17:27
Общество
Строительство парка в Охе откладывается на неопределенный срок
Строительство парка в Охе отложат на неопределенный срок.
Обновлено в 22:31
Происшествия
Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение
Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46