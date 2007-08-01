Вадим Евсеев: «Никак не могли вскрыть оборону „Томи“. Помог стандарт»Sports.ru 21:15

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги первого стыкового матча с «Томью» (2:0) за место в РПЛ.

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Политика «Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет "Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".

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Авто Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.

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