Футбол

Вадим Евсеев: «Никак не могли вскрыть оборону „Томи“. Помог стандарт»Sports.ru 21:15

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги первого стыкового матча с «Томью» (2:0) за место в РПЛ.
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Вадим Евсеев: «Никак не могли вскрыть оборону „Томи“. Помог стандарт»

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«Уфа» проворнее «Томи» в матче «без ворот». «Уфа» - «Томь» - 2:0

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Евсеев для «стыков» «Уфы» с «Томью» вспомнил пример «Барселоны» и «ПСЖ»

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Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

Ранее сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой тему обсудят на совещании 31 мая.
Обновлено в 20:16
Наука

Получено новое доказательство «главного предсказания Стивена Хокинга»

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Политика

США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики

Из-за непрекращающегося потока мигрантов США решили ввести пошлины в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие

В Алеппо восстановят крупнейший рынок

Власти сирийского Алеппо намерены через три месяца восстановить крупнейший продовольственный рынок.
Обновлено в 02:24
Наука

Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки

Ученые провели программой "Антиплагиат" случайную выборку из 2468 докторских диссертаций за период с 2006 по 2015 год.
Обновлено 28 мая в 21:12
Общество

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следественного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено в 20:48
Политика

«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Футбол

«Чеховские медведи» сравняли счет в финальной серии ЧР

Во втором матче финала чемпионата России по гандболу среди мужчин Чеховские медведи обыграли Спартак 32:31 (2ОТ).
Обновлено в 16:24
Спорт

Слуцкая рассказала, каково работать депутатом

Обновлено в 13:32
Происшествия

МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Шоу-бизнес

Верну вам всё, что купила. Бузова указала директору Balenciaga на отсутствие достоинства

Обновлено в 14:00
Авто

Опубликованы изображения флагманского седана DS 8 Fastback

Ожидается, что новый DS 8 Fastback будет оснащаться безрамочными дверями, светодиодной оптикой и выдвижные дверные ручки.
Обновлено в 11:09
Футбол

«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ

Обновлено в 11:50
Авто

Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа

В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено в 06:31
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
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The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена

Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Футбол

«Спартак» начнёт подготовку к новому сезону 15 июня

Подготовку к новому сезону «Спартак» начнёт 15 июня.
Обновлено 28 мая в 11:54
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Обновлено в 10:16
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времен

Обновлено в 12:58
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в космосе полотенце

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко в процессе выхода с борта Международной космической станции в открытый космос забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Суды Петербурга рассматривают дела после массовой облавы на мигрантов

В Петербурге районные суды регистрируют и начинают рассматривать административные дела в отношении приезжих из Таджикистана и Узбекистана, которых сегодня массово задерживали по всему городу.
Обновлено в 11:45
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо человека по голосу

Обновлено 28 мая в 08:09
Общество

Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка

В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено в 15:00
Авто

Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей

Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
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Происшествия

В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
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Хоккей

Никита Зайцев может покинуть «Торонто»

Российский защитник клуба НХЛ "Торонто Мэйпл Лифз" Никита Зайцев может покинуть команду.
Обновлено в 17:27
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Строительство парка в Охе откладывается на неопределенный срок

Строительство парка в Охе отложат на неопределенный срок.
Обновлено в 22:31
Происшествия

Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение

Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
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Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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Томь
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Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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