Футбол
Вадим Евсеев: «Никак не могли вскрыть оборону „Томи“. Помог стандарт»Sports.ru вчера в 21:15
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги первого стыкового матча с «Томью» (2:0) за место в РПЛ.
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Вадим Евсеев: Мы нервничаем, «Томь» нервничает, эти стыки всегда приносят нервозность
Спорт день за днемвчера в 12:55
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Минздрав поддерживает запрет кальянов в местах общественного питания, так как их курение наносит существенный вред здоровью работников и посетителей заведений.
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«Интер» объявил о назначении главным тренером Антонио Конте
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Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
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Первое преступление банды было совершено в Наро-Фоминске.
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Обновлено вчера в 06:06
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В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
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Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
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Обновлено вчера в 16:46