Футбол

Вадим Евсеев: «Никак не могли вскрыть оборону „Томи“. Помог стандарт»Sports.ru вчера в 21:15

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги первого стыкового матча с «Томью» (2:0) за место в РПЛ.
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Вадим Евсеев: «Никак не могли вскрыть оборону „Томи“. Помог стандарт»

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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
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В Вашингтоне сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы».
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Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
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В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте

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Да, инсайдер подтверждает, что у первого прототипа Samsung Galaxy Note10 действительно не было физических кнопок.
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Первое преступление банды было совершено в Наро-Фоминске.
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Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

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