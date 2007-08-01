Вадим Евсеев: «Никак не могли вскрыть оборону „Томи“. Помог стандарт»Sports.ru вчера в 21:15

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги первого стыкового матча с «Томью» (2:0) за место в РПЛ.

Спорт день за днем

Здоровье В сфере ОМС появился новый информационный ресурс В сфере обязательного медицинского страхования создан информационный ресурс, который должен стать единой площадкой для взаимодействия медицинских и страховых организаций под предводительством фондов ОМС.

Общество Роскачество проверило детские коляски Роскачество и международная организация ICRT исследовали детские коляски 38 моделей, изготовленные 27 производителями.

Политика Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.

Политика Секретарь СНБО Украины: Зеленский с Россией пока не контактировал Взаимоотношений президента Украины Владимира Зеленского с Российской Федерацией пока нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк 30 мая на телеканале «1+1».

Общество Роструд призвал сокращать рабочий день в жару В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.

Политика Россия предложила Японии полностью отказаться от виз Россия предложила Японии ввести полный безвизовый режим и намерена продолжить обсуждение данной инициативы.

Политика США назвали американский СПГ «газом свободы» В Вашингтоне сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы».

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Гаджеты Samsung Galaxy Note10 все же сохранил физические кнопки Да, инсайдер подтверждает, что у первого прототипа Samsung Galaxy Note10 действительно не было физических кнопок.

Здоровье Минздрав поддержал запрет кальянов в ресторанах и кафе Минздрав поддерживает запрет кальянов в местах общественного питания, так как их курение наносит существенный вред здоровью работников и посетителей заведений.

Футбол «Крылья Советов» выиграли первый стыковой матч в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде местный одноименный клуб в первом стыковом матче принимал самарские "Крылья Советов".

Музыка Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.

Спорт Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала лучшей в прыжках в высоту на 3-м этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Швеции.

Политика Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.

Армия и оружие Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов Армейский склад в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу Петра Порошенко.

Общество Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Отмечается, что 38% отечественных компаний лояльны соискателям пенсионного возраста, еще в 36% компаний пенсионеров принимают иногда, руководствуясь их уровнем квалификации и состоянием здоровья.

Происшествия В Кабуле прогремел мощный взрыв В пятницу, 31 мая, утром в столице Афганистана прогремел мощный взрыв.

Общество Сбой в работе оператора Tele2 устранили 30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.

Происшествия В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.