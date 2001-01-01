Футбол
Вадим Евсеев: «Молодежь вышла заслуженно»Спорт-Экспресс 09:12
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение от "Арсенала" в матче 5-го тура РПЛ (0:1). - "Арсенал" забил мяч, мы не использовали моменты, поэтому проиграли, - сказал Евсеев в эфире "Матч Премьер".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
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