Футбол
Вадим Евсеев: «Молодежь вышла заслуженно»Спорт-Экспресс 09:12
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение от "Арсенала" в матче 5-го тура РПЛ (0:1). - "Арсенал" забил мяч, мы не использовали моменты, поэтому проиграли, - сказал Евсеев в эфире "Матч Премьер".
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Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
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Неизвестные открыли огонь на Кутузовском проспекте в Москве
Отмечается, что огонь был открыт неизвестными. Уточняется, что выстрелы производились в воздух.
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Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
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Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
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Volkswagen раскрыл подробности о новом пикапе дешевле Amarok
Старт производства нового пикапа Volkswagen, созданного на базе концепта Tarok, состоится к концу 2020-го года.
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Интернет
Нейросеть научили превращать людей в персонажей аниме
Южнокорейские инженеры обучили нейросеть создавать аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
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Миладинович: не думаю, что это пенальти
Футболист «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал эпизод в концовке матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда он ударил по лицу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
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Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
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Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Происшествия
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Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Космос
На снимках NASA с Луны обнаружены базы и корабли инопланетян
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Хоккей
Московское «Динамо» выиграло предсезонный турнир в Нижнем Новгороде
У проигравших отметился Павел Варфоломеев (56:39). Эти команды встречались на предварительной стадии турнира.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Теннис
Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская крестили сына
Сыну знаменитого хоккеиста Александра Овечкина скоро исполнится один год, и поэтому они с женой - Анастасией Шубской - решили поскорее провести над ним обряд крещения в спокойной семейной атмосфере в одном из московских храмов, в кругу самых близких им людей.
Обновлено в 13:23
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Гаджеты
Huawei показала процесс производства флагманского P30 Pro
Китайская компания Huawei решила наглядно продемонстрировать процесс производства своих смартфонов, в частности, флагманской модели P30 Pro.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49