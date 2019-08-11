Футбол

Вадим Евсеев: «Молодежь вышла заслуженно»Спорт-Экспресс 09:12

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение от "Арсенала" в матче 5-го тура РПЛ (0:1). - "Арсенал" забил мяч, мы не использовали моменты, поэтому проиграли, - сказал Евсеев в эфире "Матч Премьер".
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Евсеев: «Нам уже третий такой мяч забивают»

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Главный тренер «Уфы» проанализировал гол в ворота своей команды

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Вадим Евсеев: У нас недорабатывают игроки середины поля

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Евсеев объяснил гол «Арсенала». У него есть вопросы к своим игрокам

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ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

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Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка

В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
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По словам врача — методиста городской поликлиники № 107 Дмитрия Гондря, для поддержания здоровья в плотном городском графике следует регулярно заниматься физической активностью.
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Volkswagen раскрыл подробности о новом пикапе дешевле Amarok

Старт производства нового пикапа Volkswagen, созданного на базе концепта Tarok, состоится к концу 2020-го года.
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Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

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В ЛНР заявили о грабежах бойцов ВСУ из-за отсутствия продобеспечения

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Интернет

Нейросеть научили превращать людей в персонажей аниме

Южнокорейские инженеры обучили нейросеть создавать аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
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Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве

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Миладинович: не думаю, что это пенальти

Футболист «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал эпизод в концовке матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда он ударил по лицу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
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Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
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Происшествия

В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

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Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
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У проигравших отметился Павел Варфоломеев (56:39). Эти команды встречались на предварительной стадии турнира.
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NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
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Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

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Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто

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Александр Овечкин и Анастасия Шубская крестили сына

Сыну знаменитого хоккеиста Александра Овечкина скоро исполнится один год, и поэтому они с женой - Анастасией Шубской - решили поскорее провести над ним обряд крещения в спокойной семейной атмосфере в одном из московских храмов, в кругу самых близких им людей.
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МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
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Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве

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Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

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Евсеев Вадим Валентинович
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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