Футбол

Вадим Евсеев: «„Краснодар“ дожал „Уфу“ натиском и мастерством»Матч ТВ 10:28

После первого тайма хозяева вели со счетом 2:0. — Пропустили быстрый мяч во втором тайме. Дали сопернику почувствовать игру. Они дожали нас в концовке матча за счет натиска и мастерства, — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
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