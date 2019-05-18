Футбол

Вадим Евсеев: «Играем дома, а такое ощущение, что на выезде»Матч ТВ 09:25

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о поражении от «Оренбурга» (0:2) в матче 29-го тура РПЛ.
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Привоз, который взбесил Евсеева и отправил «Уфу» в стыки. «Оренбург» размялся перед «Спартаком»

Sport24.ru09:10

Вадим Евсеев: «Играем дома, а такое ощущение, что на выезде»

Матч ТВ09:25

Вадим Евсеев: «Играем дома, а такое ощущение, что на выезде»

Sportbox.RU09:25

Евсеев выразил недовольство игрой «Уфы»

Спорт-Экспресс09:03

Вадим Евсеев: «Оказались не готовы к полю, хотя тренируемся тут и играем»

Горобзор.ру10:45

Уфа - Оренбург: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:02
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Сборная России по художественной гимнастике стала первой на ЧЕ

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Американский актёр Арнольд Шварценеггер прокомментировал нападение в Южной Африке во время спортивного мероприятия.
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Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск

Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.
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Общество

Кузнецова предложила создать единую службу помощи семьям в трудной ситуации

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова считает, что в России нужна служба помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которая работала бы по принципу "одного окна".
Обновлено в 10:31
Общество

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Медали СКР "За чистоту помыслов и благородство дел" ранее были удостоены ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Малого театра Тамара Михайлова, худрук театра Юрий Соломин и другие известные персоны.
Обновлено в 09:58
Политика

Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая

По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
Обновлено в 05:50
Футбол

Французский арбитр досрочно завершил матч и раздал командам карточки

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Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь

Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
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Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Происшествия

Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров

В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.
Обновлено в 08:14
Политика

Пушков прокомментировал слова Кучмы

В свою очередь Пушков указал на неправильный подход Леонида Кучмы, отметив что тот не там ищет корни проблемы.
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В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине.
Обновлено в 07:47
Политика

Порошенко предложил крымским татарам автономию

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Футбол

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА одержали победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:39
Общество

Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 08:19
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British Airways прекращает полеты в Петербург и Киев

British Airways объявила о прекращении полетов из Лондона в Санкт-Петербург и Киев с 3 октября.
Обновлено в 09:35
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
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Citroen откажется от обычных ключей в пользу смартфонов

Обновлено вчера в 06:30
Футбол

Роналду признан самым ценным игроком чемпионата Италии

Португальский нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду признан самым ценным игроком чемпионата Италии в сезоне-2018/19.
Обновлено в 10:37
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Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Обновлено 16 мая в 18:25
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Вице-канцлер Австрии опроверг встречу с россиянкой на Ибице

Объявивший о своей отставке вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречался на Ибице перед парламентскими выборами в 2017 году с гражданкой Латвии, а не России.
Обновлено в 11:36
Политика

Железнодорожное движение по Крымскому мосту откроют досрочно

Открывал движение президент РФ Владимир Путин. Мост начали сооружать после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 07:43
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Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
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Определены национальные предпочтения в эмодзи

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Ряд объектов в Белгороде проверяют после сообщений о минировании

Сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных сразу на нескольких объектах в Белгороде, проверяют представители силовых структур.
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Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
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Евсеев Вадим Валентинович
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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Оренбург
Город в России
Город в России. Административный центр Оренбургской области. Образует муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа.
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