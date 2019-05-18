Футбол
Вадим Евсеев: «Играем дома, а такое ощущение, что на выезде»Матч ТВ 09:25
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о поражении от «Оренбурга» (0:2) в матче 29-го тура РПЛ.
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