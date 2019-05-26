Футбол

Вадим Евсеев: «Было тяжело готовить схему к матчу с „Локомотивом“»Спорт-Экспресс 06:28

Локомотив — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Соломон Кверквелия
Дмитрий Тарасов
17′
Дмитрий Тарасов
Хвича Кварацхелия
29′
Мануэл Фернандеш
39′
Брайан Идову
54′
58′
Ловро Бизяк
Сильвестр Игбоун
58′
Данил Круговой
Азер Алиев
62′
Каталин Карп
Оливье Тилль
77′
Сильвестр Игбоун
Федор Смолов
Станислав Магкеев
90′+1′
"Локо" часто варьирует состав, да, в какой-то степени в плане подготовки вносило нервотрепку, было тяжело готовить схему. Команда состоит не из 11 игроков, поэтому приняли решение выпустить сегодня тех ребят, кто в старте.
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