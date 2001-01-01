Футбол

Вадим Евсеев: «Было тяжело готовить схему к матчу с „Локомотивом“»Спорт-Экспресс 06:28

Локомотив — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Соломон Кверквелия
Дмитрий Тарасов
17′
Дмитрий Тарасов
Хвича Кварацхелия
29′
Мануэл Фернандеш
39′
Брайан Идову
54′
58′
Ловро Бизяк
Сильвестр Игбоун
58′
Данил Круговой
Азер Алиев
62′
Каталин Карп
Оливье Тилль
77′
Сильвестр Игбоун
Федор Смолов
Станислав Магкеев
90′+1′
2 фото
"Локо" часто варьирует состав, да, в какой-то степени в плане подготовки вносило нервотрепку, было тяжело готовить схему.
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Вадим Евсеев: «Для меня любой матч — это эмоция»

Матч ТВ06:42

Вадим Евсеев: «Для меня любой матч — это эмоция»

Sportbox.RU06:42

Вадим Евсеев: «Было тяжело готовить схему к матчу с „Локомотивом“»

Спорт-Экспресс06:28
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