Вадим Евсеев: «Было тяжело готовить схему к матчу с „Локомотивом“»Спорт-Экспресс 06:28

"Локо" часто варьирует состав, да, в какой-то степени в плане подготовки вносило нервотрепку, было тяжело готовить схему.

Вадим Евсеев: «Было тяжело готовить схему к матчу с „Локомотивом“»

Хоккей Бадюков назвал бронзу сборной России на ЧМ заслугой Василевского Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высоко оценил игру голкипера сборной России Андрея Василевского на чемпионате мира по хоккею.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Политика Коломойский призвал объявить дефолт на Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.

Происшествия В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре Трое маленьких детей погибли вечером в воскресенье при пожаре в частном доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Общество Телеведущий Соловьев рассказал о встрече с угрожавшим ему активистом Телеведущий Владимир Соловьев рассказал РБК о встрече с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Гаджеты Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.

Финансы Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Хоккей Призер ЧМ назвала виновных в поражении России от Финляндии Бронзовый призер чемпионата мира (2013) в составе женской сборной России по хоккею Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира - 2019 от сборной Финляндии, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Автоспорт Ферстаппен получил штрафные баллы Одним из ключевых моментов гонки в Монако стал инцидент на пит-лейн, произошедший между Максом Ферстаппеном и Валттери Боттасом.

Политика Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.

Футбол Красич присутствует на матче ЦСКА с «Крыльями Советов» Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Милош Красич присутствует на матче армейцев с самарскими "Крыльями Советов" в заключительном туре РПЛ.

Футбол «Торпедо» Колыванова и «Текстильщик» Бояринцева вышли в ФНЛ Московское «Торпедо» под руководством экс-наставника «Уфы» Игоря Колыванова в матче 25-го тура чемпионата России во втором дивизионе в зоне «Центр» разгромило «Сатурн» (4:1). Благодаря победе «автозаводцы» стали недосягаемыми для идущего вторым «Сокола».

Армия и оружие Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения испытаний Новейший корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел в Финский залив в воскресенье, 26 мая, для прохождения заводских испытаний.

Происшествия Украинская автоледи дважды протаранила КПП в Приднестровье Женщина с украинской регистрацией дважды за день таранила КПП в Первомайске.

Футбол «Спартак» установил клубный антирекорд по количеству забитых голов Прежний антирекорд был установлен в 2003 году, когда столичная команда забила 38 голов в чемпионате. Тогда «Спартак» занял 10-е место.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Футбол Президент «Барселоны» созывает экстренное совещание Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу созвал экстренное совещание руководства клуба на ближайший вторник.

Футбол Аленичев уходит с поста наставника «Енисея» Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 30 тура чемпионата России по футболу против "Зенита" (1:4) в Санкт-Петербурге объявил о том, что покидает свой пост.

Политика Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.