Экономика

Вадим Беляев и «ФК Открытие» отозвали иски друг против друга
РБК
11:41

Основатель «Открытие Холдинга» Вадим Беляев и банк «ФК Открытие», переданный на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, отозвали иски друг против друга. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель Беляева.
РБК11:41

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Вадим Беляев и «ФК Открытие» решили, что делать с миллионами без решения суда

Версия.Инфо13:50

«ФК Открытие» и его бывший совладелец Беляев отозвали иски друг к другу

Коммерсантъ12:25

Вадим Беляев и «ФК Открытие» отозвали иски друг против друга

РБК11:41

Сооснователь «Открытие Холдинга» и банк «Открытие» отказались от исков друг к другу

Rambler News Service10:20

«ФК Открытие» и его бывший совладелец Вадим Беляев отозвали иски друг к другу

Ведомости09:56
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
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Вадим Станиславович Беляев
Российский предприниматель
Российский финансист и предприниматель. Основатель и крупнейший акционер финансовой группы «Открытие».
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