Баскетболистки сборной России вышли в плей-офф чемпионата ЕвропыРИА Новости 13:56

Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Сербии и Латвии.

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Происшествия В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.

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