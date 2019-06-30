Баскетбол

Баскетболистки сборной России вышли в плей-офф чемпионата ЕвропыРИА Новости 13:56

Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Сербии и Латвии.
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Выжили в «группе смерти». Россия – в плей-офф женского Евробаскета

Советский спорт14:34

Россия обыграла Беларусь и не вылетела с Евробаскета

Нева Спорт13:52

Евробаскет-2019. Женщины. Россия обыграла Беларусь, Сербия встретится с Бельгией и другие матчи

Sports.ru02:55

Женская сборная России обыграла Беларусь и продолжила борьбу на Евробаскете

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Тренер Ланге: российские баскетболистки смогли выйти в плей-офф ЧЕ из сумасшедшей группы

ТАСС14:30

Сборная России одержала первую победу на Евробаскете и вышла в плей-офф

Матч ТВ13:36

Баскетбол сегодня. Беларусь – Россия. Прогноз на матч женского Чемпионата Европы от БК «БалтБет»

Букмекеры.рф00:04
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Экономика

Почему дотационные регионы не справляются с безработицей

Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
Обновлено в 04:13
Спорт

Сборная РФ досрочно выиграла медальный зачет в Европейских играх

Обновлено в 04:18
Здоровье

Названы необычные инфекции, которыми заражаются российские туристы

Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

48-летняя Кудрявцева продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

Лера Кудрявцева продолжает отдыхать в Сингапуре, куда она прилетела на встречу с подругами, и делиться живописными фотографиями с отпуска.
Обновлено в 11:16
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Политика

Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией

Обновлено в 07:20
Футбол

Федун заявил, что у «Спартака» ещё будут трансферы в летнее межсезонье

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что красно-белые ещё не завершили летнюю трансферную кампанию.
Обновлено в 14:32
Транспорт

В Шереметьево образовались огромные очереди

Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Политика

Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину

В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:07
Автоспорт

Хорнер: Леклер должен был уступить поворот

Обновлено в 13:14
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Пьяный боец ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами

Представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал на брифинге о происшествии, которое произошло на позициях 25-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Лопаскино.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Политика

Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер

Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Недвижимость

Новостройки в Казани подорожали на 17 процентов

По итогам июня заметное подорожание произошло в Краснодаре: там стоимость новостроек поднялась на 2,36 процента, до 52,1 тысяч рублей за кв. м. Это на 17,45 процентов больше чем в прошлом году.
Обновлено в 13:46
Политика

Умер бывший президент Черногории

Умер бывший президент Черногории в 1990-1998 годах Момир Булатович. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 14:01
Спорт

ИААФ обвинили в сокрытии положительных допинг-проб

Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) обвинили в сокрытии положительных допинг-проб британских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:46
Наука

У берегов Кипра обнаружили затонувший древнеримский корабль с амфорами

У берегов солнечного Кипра исследователи обнаружили затонувший древнеримский огромный корабль с большим количеством различных амфор, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 13:27
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено 28 июня в 15:54
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

Зенитные ракетные комплексы С-500 начали производить в России.
Обновлено в 14:02
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено в 10:32
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя

Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
Обновлено в 12:29
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