Баскетбол
Баскетболистки сборной России вышли в плей-офф чемпионата ЕвропыРИА Новости 13:56
Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Сербии и Латвии.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
Экономика
Почему дотационные регионы не справляются с безработицей
Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
48-летняя Кудрявцева продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
Лера Кудрявцева продолжает отдыхать в Сингапуре, куда она прилетела на встречу с подругами, и делиться живописными фотографиями с отпуска.
Обновлено в 11:16
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Политика
Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией
Обновлено в 07:20
Футбол
Федун заявил, что у «Спартака» ещё будут трансферы в летнее межсезонье
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что красно-белые ещё не завершили летнюю трансферную кампанию.
Обновлено в 14:32
Транспорт
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Политика
Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину
В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:07
Автоспорт
Хорнер: Леклер должен был уступить поворот
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Пьяный боец ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами
Представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал на брифинге о происшествии, которое произошло на позициях 25-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Лопаскино.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Политика
Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер
Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Недвижимость
Новостройки в Казани подорожали на 17 процентов
По итогам июня заметное подорожание произошло в Краснодаре: там стоимость новостроек поднялась на 2,36 процента, до 52,1 тысяч рублей за кв. м. Это на 17,45 процентов больше чем в прошлом году.
Обновлено в 13:46
Политика
Умер бывший президент Черногории
Умер бывший президент Черногории в 1990-1998 годах Момир Булатович. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 14:01
Спорт
ИААФ обвинили в сокрытии положительных допинг-проб
Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) обвинили в сокрытии положительных допинг-проб британских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:46
Наука
У берегов Кипра обнаружили затонувший древнеримский корабль с амфорами
У берегов солнечного Кипра исследователи обнаружили затонувший древнеримский огромный корабль с большим количеством различных амфор, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 13:27
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено 28 июня в 15:54
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
Зенитные ракетные комплексы С-500 начали производить в России.
Обновлено в 14:02
Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя
Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
Обновлено в 12:29