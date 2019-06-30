Армия и оружие

В зону паводка в Иркутской области перебросили военных ЦВОDP.RU 08:30

"Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении", – сказал Шорин. По его словам, в зону паводка от ЗВО направлены около 50 специалистов и 20 единиц тяжелой техники.
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Военные Центрального округа переброшены в зону наводнения в Иркутской области

Он сообщил, что военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, им предстоит преодолеть более 1,1 тыс. км в кратчайшие сроки. От ЦВО задействованы около 50 военнослужащих: военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения.
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