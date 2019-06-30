В зону паводка в Иркутской области перебросили военных ЦВОDP.RU 08:30

Он сообщил, что военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, им предстоит преодолеть более 1,1 тыс. км в кратчайшие сроки. От ЦВО задействованы около 50 военнослужащих: военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения.

с чего всё началось

"Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении", – сказал Шорин. По его словам, в зону паводка от ЗВО направлены около 50 специалистов и 20 единиц тяжелой техники.

В зону паводка в Иркутской области перебросили военных ЦВО

Транспорт В Шереметьеве признали скопление багажа Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе Заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе.

Футбол Андрей Червиченко: «Судья испортил дерби» Накал матча чувствовался вплоть до концовки первого тайма, когда судья всё испортил.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали» Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».

Политика В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

Происшествия Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.

Шоу-бизнес Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.

Армия и оружие Армия Хафтара уничтожила турецкий беспилотник в аэропорту Триполи По заявлнию представителей ЛНА, уничтоженный турецкий беспилотник был готов к вылету для бомбардировок позиций ливийской армии.

Шоу-бизнес Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч 29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.

Происшествия В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.

Политика Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.

Общество Почти 3 тыс. участников собрали Международные Ганзейские дни в Пскове Около 3 тыс. участников собрали XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове.

Хоккей Клуб НХЛ «Даллас» выставил россиянина Ничушкина на драфт отказов Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" поместил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов.

Автоспорт Бинотто уверен, что Ферстаппен должен быть оштрафован Глава «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением об инциденте между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером, когда голландец при атаке коснулся колёс «Феррари» и вынудил монегаска выехать на обочину.

Происшествия Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.

Армия и оружие Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Энергетика Министр нефти ОАЭ заверил, что сделка ОПЕК+ будет продлена Сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+ будет продлена, высказал мнение министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в беседе с журналистами.

Политика Путин, Лукашенко и Рахмон провели неформальную встречу в Минске Президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в неформальной обстановке.

Происшествия Умер один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов Скончался один из альпинистов, которые заблудились на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.