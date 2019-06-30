Армия и оружие
В зону паводка в Иркутской области перебросили автономный хлебозаводТК Звезда 09:45
«Самолет ЦВО перебросил из Кемеровской в Иркутскую область подразделения подвижного механизированного хлебозавода бригады материально-технического обеспечения», - рассказали в пресс-службе центрального военного округа.
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с чего всё началось
Он сообщил, что военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, им предстоит преодолеть более 1,1 тыс. км в кратчайшие сроки. От ЦВО задействованы около 50 военнослужащих: военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения.Интерфакс07:29
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