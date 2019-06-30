Армия и оружие

В зону паводка в Иркутской области направлены подразделения ЦВОLife.ru 09:03

Сводный отряд Центрального военного округа направлен в зону чрезвычайной ситуации в город Нижнеудинск Иркутской области для помощи гражданам из-за паводка.
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Военные Центрального округа переброшены в зону наводнения в Иркутской области

"Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении", - сказал в воскресенье начальник пресс-службы ЦВО подполковник Сергей Шорин.
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