Армия и оружие
В зону паводка в Иркутской области направлены подразделения ЦВОLife.ru 09:03
Сводный отряд Центрального военного округа направлен в зону чрезвычайной ситуации в город Нижнеудинск Иркутской области для помощи гражданам из-за паводка.
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с чего всё началось
"Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении", - сказал в воскресенье начальник пресс-службы ЦВО подполковник Сергей Шорин.Интерфакс07:29
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