Армия и оружие
В зону наводнения в Иркутской области перебросили военныхЭхо Москвы 08:00
В зону наводнения в Иркутской области перебросили военных. Подключить к борьбе с паводком армию министру обороны поручил Владимир Путин. В зоне подтопления остаются почти 30 населенных пунктов.
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с чего всё началось
Он сообщил, что военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, им предстоит преодолеть более 1,1 тыс. км в кратчайшие сроки. От ЦВО задействованы около 50 военнослужащих: военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения.Интерфакс07:29
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