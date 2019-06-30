Армия и оружие

В зону наводнения в Иркутской области перебросили военныхЭхо Москвы 08:00

В зону наводнения в Иркутской области перебросили военных. Подключить к борьбе с паводком армию министру обороны поручил Владимир Путин. В зоне подтопления остаются почти 30 населенных пунктов.
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с чего всё началось

Военные Центрального округа переброшены в зону наводнения в Иркутской области

Он сообщил, что военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, им предстоит преодолеть более 1,1 тыс. км в кратчайшие сроки. От ЦВО задействованы около 50 военнослужащих: военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения.
Интерфакс07:29

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Мобильный хлебозавод доставили в Нижнеудинск

Иркутск Сегодня12:08

Военные Центрального округа переброшены в зону наводнения в Нижнеудинск

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ТАСС09:32

Военные ЦВО доставили мобильный хлебозавод в Нижнеудинский район Иркутской области

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Происшествия

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Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков

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Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве

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Путин провел встречу со сборной России на Европейских играх

Президент России Владимир Путин провел встречу в Деревне спортсменов Европейских игр в Минске с членами российской сборной, сообщает ТАСС.
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