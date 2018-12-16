Происшествия
В жилом доме в Вологде взорвался газ
В жилом доме в Вологде взорвался газРИА Новостивчера в 17:12
Один человек погиб, несколько пострадали в результате взрыва бытового газа в квартире в Вологде, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе.
РИА Новостивчера в 17:12
с чего всё началось
В Вологде ввели режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом газа в жилом доме, написал мэр города Сергей Воропанов на своей странице во «ВКонтакте».Дождь03:48
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