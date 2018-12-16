с чего всё началось

Один человек погиб, несколько пострадали в результате взрыва бытового газа в квартире в Вологде, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе.

В жилом доме в Вологде взорвался газ

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