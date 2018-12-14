Происшествия

В жилом доме в Вологде произошел взрыв газа
Коммерсантъ
вчера в 17:24

В одной из квартир жилого дома в Вологде произошел взрыв газа. В результате взрыва были госпитализированы семь человек, по дороге в больницу один погиб.
Коммерсантъвчера в 17:24
с чего всё началось
«В Вологде введён режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом газа в доме по адресу ул. Карла Маркса, 74а», — говорится
 в сообщении на странице социальной сети «ВКонтакте».
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