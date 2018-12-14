Происшествия
В жилом доме в Вологде произошел взрыв газа
В жилом доме в Вологде произошел взрыв газаКоммерсантъвчера в 17:24
В одной из квартир жилого дома в Вологде произошел взрыв газа. В результате взрыва были госпитализированы семь человек, по дороге в больницу один погиб.
Коммерсантъвчера в 17:24
с чего всё началось
«В Вологде введён режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом газа в доме по адресу ул. Карла Маркса, 74а», — говорится в сообщении на странице социальной сети «ВКонтакте».RT на русскомвчера в 23:45
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Следственный комитет начал проверку после взрыва газа в вологодской пятиэтажке
Медиа-Центр 35media.ruвчера в 19:28
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Происшествия
Во Франции «жёлтые жилеты» в пятый раз массово вышли на улицы
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
В Португалии исчез с радаров вертолет медслужбы
Медицинский вертолет Agusta A109S, на борту которого находились четыре человека, исчез с радаров недалеко от португальского города Порту.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Жертвами пожара в общежитии в Подмосковье стали два человека
Обновлено в 00:22
Происшествия
Семь вагонов поезда сошли с рельсов в Пермском крае
Сход с рельсов семи вагонов грузового поезда, следовавшего из Агрыза в Красноуфимск, произошёл в Пермском крае.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
На Украине разбился истребитель Су-27
В Житомирской области Украины при заходе на посадку разбился истребитель Су-27 украинских ВВС, его пилот погиб.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской области
Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который подозревается в получении взятки.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Полиция проверяет информацию о скупке голосов на выборах в Приморье
Полиция Приморья начала проверку информации о скупке голосов за одного из кандидатов на выборах губернатора Приморья, которые проходят в воскресенье.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области
Тела двоих детей обнаружили при тушении пожара в частном доме в городе Красный Кут Саратовской области, говорится в сообщении регионального управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
На острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан
На индонезийском острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает агентство Antara.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Членов семьи стрелка из Страсбурга отпустили на свободу
Находившиеся под стражей четыре члена семьи устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге Шерифа Шеката были освобождены.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Попытка попасть в США стоила жизни 260 мигрантам в 2018 году
За 2018 год погибли не менее 260 нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться на территорию Соединенных Штатов, сообщает ABC News со ссылкой на отчет американского правительства.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии
По данным ГИБДД, погибли водитель "семерки" и трое пассажиров, находившихся в ВАЗ-2111, среди них - двое детей 2018 года рождения, которые были на руках у матери.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки
Мужчина попытался открыть найденную на дороге коробку, прогремел взрыв, и он получил ранения рук и лица.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
На стройке в Зеленограде нашли снаряд времен ВОВ
Снаряд времен Великой отечественной войны обнаружен на стройке в столичном Зеленограде, на месте работают саперы, территория оцеплена, сообщает московское ГУМЧС.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Преступники с битами ограбили магазин в центре Москвы
Пресс-служба столичного главка Министерства внутренних дел России подтвердила, что в ночь на 16 декабря ограблен магазин на Комсомольском проспекте в Москве.
Обновлено вчера в 22:27