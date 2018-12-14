Происшествия

В жилом доме в Вологде произошел взрыв газа
Коммерсантъ
вчера в 17:24

В одной из квартир жилого дома в Вологде произошел взрыв газа. В результате взрыва были госпитализированы семь человек, по дороге в больницу один погиб.
Коммерсантъвчера в 17:24

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В Вологде в жилом доме взорвался газ

Официальный сайт Череповцавчера в 23:54

По факту взрыва газа в Вологде возбуждено уголовное дело

Вологда Регион01:58

В Вологде взорвался дом

СеверИнформвчера в 20:03

В Вологде ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

РИА Новостивчера в 23:54

Госпитализированы двое из шести пострадавших при взрыве газа в Вологде

Интерфаксвчера в 17:54

Следственный комитет начал проверку после взрыва газа в вологодской пятиэтажке

Медиа-Центр 35media.ruвчера в 19:28

Как уберечься от взрыва: причины и последствия утечки газа

Vesiskitim.ru13 декабря в 23:00
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Происшествия

Жертвами пожара в Башкирии стали трое детей

Пожар произошел в ночь на воскресенье в жилом доме в селе Кандры Туймазинского района Башкирии, на месте найдены тела троих детей, сообщает республиканское ГУ МЧС России.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

Во время протестов во Франции пострадала журналистка RT

Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

При крушении медицинского вертолета в Португалии погибли 4 человека

В Португалии на месте крушения медицинского вертолета обнаружены тела четырех человек, находившихся на его борту.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

Семь пустых грузовых вагонов сошли с путей в Пермском крае

Семь пустых грузовых вагонов электропоезда сообщением станция Агрыз - станция Красноуфимск сошли с путей в субботу.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской области

Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который подозревается в получении взятки.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

На Украине разбился истребитель Су-27

Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

На острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан

На индонезийском острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает агентство Antara.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Кота из Канады по ошибке отправили почтой

Жительница Канады Джекки Лэйк по ошибке отправила своего кота почтой, сообщает CTV.
Обновлено в 01:04
Происшествия

На Урале пять человек госпитализировали из-за отравления угарным газом

Обновлено в 01:40
Происшествия

Членов семьи стрелка из Страсбурга отпустили на свободу

Находившиеся под стражей четыре члена семьи устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге Шерифа Шеката были освобождены.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

Попытка попасть в США стоила жизни 260 мигрантам в 2018 году

За 2018 год погибли не менее 260 нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться на территорию Соединенных Штатов, сообщает ABC News со ссылкой на отчет американского правительства.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

В Чите маршрутка врезалась в столб после столкновения с легковушкой

Обновлено в 00:53
Происшествия

На стройке в Зеленограде нашли снаряд времен ВОВ

Снаряд времен Великой отечественной войны обнаружен на стройке в столичном Зеленограде, на месте работают саперы, территория оцеплена, сообщает московское ГУМЧС.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Дайвер погиб во время погружения под Калининградом

Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Пять пар швейцарских часов за 8,5 млн рублей похитили у москвича

Пять пар швейцарских часов общей стоимостью 8 млн 503 тыс. 40 рублей похитили из квартиры 57-летнего мужчины в Тверском районе в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.
Обновлено в 01:40
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