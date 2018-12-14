Происшествия
В жилом доме в Вологде произошел взрыв газа
В жилом доме в Вологде произошел взрыв газаКоммерсантъвчера в 17:24
В одной из квартир жилого дома в Вологде произошел взрыв газа. В результате взрыва были госпитализированы семь человек, по дороге в больницу один погиб.
Коммерсантъвчера в 17:24
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Следственный комитет начал проверку после взрыва газа в вологодской пятиэтажке
Медиа-Центр 35media.ruвчера в 19:28
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Происшествия
Жертвами пожара в Башкирии стали трое детей
Пожар произошел в ночь на воскресенье в жилом доме в селе Кандры Туймазинского района Башкирии, на месте найдены тела троих детей, сообщает республиканское ГУ МЧС России.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
Во время протестов во Франции пострадала журналистка RT
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
При крушении медицинского вертолета в Португалии погибли 4 человека
В Португалии на месте крушения медицинского вертолета обнаружены тела четырех человек, находившихся на его борту.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Семь пустых грузовых вагонов сошли с путей в Пермском крае
Семь пустых грузовых вагонов электропоезда сообщением станция Агрыз - станция Красноуфимск сошли с путей в субботу.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской области
Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который подозревается в получении взятки.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
На Украине разбился истребитель Су-27
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
На острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан
На индонезийском острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает агентство Antara.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Кота из Канады по ошибке отправили почтой
Жительница Канады Джекки Лэйк по ошибке отправила своего кота почтой, сообщает CTV.
Обновлено в 01:04
Происшествия
На Урале пять человек госпитализировали из-за отравления угарным газом
Обновлено в 01:40
Происшествия
Членов семьи стрелка из Страсбурга отпустили на свободу
Находившиеся под стражей четыре члена семьи устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге Шерифа Шеката были освобождены.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Попытка попасть в США стоила жизни 260 мигрантам в 2018 году
За 2018 год погибли не менее 260 нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться на территорию Соединенных Штатов, сообщает ABC News со ссылкой на отчет американского правительства.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
В Чите маршрутка врезалась в столб после столкновения с легковушкой
Обновлено в 00:53
Происшествия
На стройке в Зеленограде нашли снаряд времен ВОВ
Снаряд времен Великой отечественной войны обнаружен на стройке в столичном Зеленограде, на месте работают саперы, территория оцеплена, сообщает московское ГУМЧС.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Дайвер погиб во время погружения под Калининградом
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Пять пар швейцарских часов за 8,5 млн рублей похитили у москвича
Пять пар швейцарских часов общей стоимостью 8 млн 503 тыс. 40 рублей похитили из квартиры 57-летнего мужчины в Тверском районе в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.
Обновлено в 01:40