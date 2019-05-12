В жилом доме в Ростовской области взорвался газLenta.ru вчера в 19:56

В двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону. В результате происшествия погиб один человек, еще двое госпитализированы.

В жилом доме в Ростовской области взорвался газ

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