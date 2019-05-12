Происшествия

В жилом доме в Ростовской области взорвался газLenta.ru вчера в 19:56

В двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону. В результате происшествия погиб один человек, еще двое госпитализированы.
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МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа

РБКвчера в 22:19

МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва

Газета.Ruвчера в 23:07

В Ростовской области семь квартир повреждены в результате взрыва бытового газа

ТАССвчера в 22:26

Главные новости к утру 12 мая

Коммерсантъ00:00

Число жертв взрыва газа под Ростовом возросло до двух человек

РИА Новостивчера в 20:18

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа под Ростовом

RT на русскомвчера в 23:23

После хлопка газа обрушилась кровля дома под Ростовом

РЕН ТВвчера в 19:03
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Происшествия

В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек

Тела в общей сложности 35 человек обнаружены в трех тайных захоронениях в мексиканском штате Халиско, заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Политика

В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество

Дипломаты из Венесуэлы, живущие на территории посольства Каракаса в Вашингтоне рассказали, что американские власти отключили в их помещениях воду и электричество.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
Обновлено вчера в 22:31
Хоккей

Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей

Обновлено вчера в 16:45
Музыка

Сергей Лазарев произвел фурор на Евровидении

Выступление Сергея Лазарева на репетиции своего номера для "Евровидения" прошло на ура: певцу рукоплескали поклонники, а также находившиеся в зале иностранные журналисты.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Пенсионерку из Сальска обязали выплатить 140 млн руб долга за счет пенсии

Пенсионерка из Сальского района Ростовской области попросила суд признать ее банкротом, поскольку она не в состоянии погасить долги перед банком.
Обновлено вчера в 10:00
Авто

Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин премиум-класса на рынке РФ.
Обновлено вчера в 06:01
Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе

Обновлено вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу

Известный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко приняли решение не отдавать своего сына Сашу в школу.
Обновлено вчера в 11:32
Гаджеты

Apple начала производство новых процессоров для iPhone

Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребёнка

Обновлено вчера в 18:19
Общество

В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше

По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено вчера в 10:09
Общество

Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве

Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 01:29
Футбол

Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что у его подзащитного есть вариант отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде.
Обновлено вчера в 23:58
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Россия продаст Пакистану ЗРПК «Панцирь-С», от которых отказалась Индия

В Индии обеспокоены желанием Пакистана купить «Панцирь» и Т-90 у России Пакистан проявляет заинтересованность в приобретении у России ЗРПК «Панцирь».
Обновлено вчера в 22:49
Общество

Гороскоп на 12 мая: Близнецы очаровательны, Лев прячет деньги, а Стрелец в центре внимания

ИА AmurMedia предлагает астропрогноз, составленный экспертами сервиса Astro7.ru.
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов

Супруга принца Гарри посетила первое мероприятие, связанное с ее благотворительной деятельностью.
Обновлено вчера в 10:06
Общество

В Москве простятся с Сергеем Доренко

Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

Дональд Трамп объявил, что другие страны могут избежать пошлин в том случае, если начнут производить товары на территории США.
Обновлено вчера в 15:50
Здоровье

Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти

Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено вчера в 03:56
Армия и оружие

Солдаты НАТО погибли в результате взрыва в Латвии

Обновлено вчера в 09:34
Армия и оружие

В Южной Корее хотят создать боевых роботов по образу людей и животных

В Южной Корее планируют начать разработку боевых роботов, которые будут подобны людям, животным и насекомым.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
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