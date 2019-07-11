Происшествия

В жилом доме в Москве взорвался газ, пострадавших нетКоммерсантъ 03:40

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
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Газовые баллоны взорвались в доме на северо-востоке Москвы

Два баллона с газом взорвались в жилом доме на северо-востоке Москвы. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС03:53

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СК начал проверку после инцидента с газом в жилом доме

Москва 2406:09

СК: хлопок в доме на северо-востоке Москвы произошел при сварочных работах

РИА Новости05:00

СК начал проверку после ЧП с газовыми баллонами в доме на северо-востоке Москвы

Вечерняя Москва04:47

СК начал проверку после инцидента с газовыми баллонами в доме на северо-востоке столицы

Агентство Москва04:36

В Москве эвакуировали жилой дом из-за взрыва газового баллона

Дождь03:19

Часть жителей одного из многоэтажных домов эвакуирована сегодня на северо-востоке Москвы

Эхо Москвы04:01

СК начал проверку по факту взрыва газовых баллонов в жилом доме в Москве

ТАСС04:40
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Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Обновлено в 05:42
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В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии

В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Политика

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Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
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На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

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Наука

Интервью по «Большой пятерке» оказались невалидны для развивающихся стран

Стандартизированные методы определения черт характера «Большой пятерки» могут иметь ограниченную валидность среди жителей развивающихся стран.
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Экономика

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Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
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Авто

Bugatti выпустила двухсотый Chiron

«Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.
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Авто

Toyota готовит к выпуску новый кроссовер

Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Единоборства

Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Обновлено в 07:04
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»

Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
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Авто

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«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Технологии

Логины и пароли пользователей Ozon попали в интернет

Эксперт отметил, что выложенные пароли могут быть уже неактуальны, так как компания должна была принять меры после выявления утечки.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Пятилетний мальчик из России пропал в Польше

Обновлено в 07:24
Культура

Сын Алибасова раскрыл инсценировку шоу на Первом канале

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что шоу «На самом деле» с участием его семьи на Первом канале пошло не по сценарию.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
Общество

Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Энергетика

ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122%

Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.
Обновлено в 08:01
Футбол

Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной Осетии

Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Генштаб РФ: У российских границ создается ударный кулак НАТО

Североатлантический альянс формирует у границ России мощный ударный кулак.
Обновлено в 06:30
Экономика

Госдума снимает ряд ограничений при совершении валютных операций

Законопроект, направленный на либерализацию ограничений на совершение валютных операций, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.
Обновлено в 07:43
Автоспорт

Команда «Формулы-1» посвятила раскраску машины Джеймсу Бонду

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Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
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Здоровье

Врачи назвали три признака разрушения печени

Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

56-летняя Свиридова показала тело в бикини

Певица поделилась с поклонниками смелым видео, где она в смелом бикини плывет на SUP-борде, надувной доске с веслом.
Обновлено в 00:59
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