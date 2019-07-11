Два баллона с газом взорвались в жилом доме на северо-востоке Москвы. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

с чего всё началось

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

В жилом доме в Москве взорвался газ, пострадавших нет

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