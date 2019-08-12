Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газаТАСС 11:55
Взрыв газа произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме по адресу: Нагорная улица, дом 18, корпус 3", - сказал собеседник агентства.
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Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
В ДНР заявили о риске очередного витка эскалации в Донбассе
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что ситуация в Донбассе находится на грани очередного витка эскалации.
Обновлено в 08:35
Политика
Американские дипломаты отреагировали на поездку Путина в Крым
Американские дипломаты поддержали протест Киева и заявили, что поездки российских чиновников в Крым являются неприемлемыми, поскольку нарушают суверенитет Украины.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Футбол
Агент Дибалы встретится с руководством «Ювентуса», чтобы обсудить будущее игрока
Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, агент аргентинца в ближайшее время проведет встречу с руководством «старой синьоры», чтобы обсудить будущее игрока.
Обновлено в 10:55
Политика
В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России
Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 07:48
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Ядерного «Терминатора» засекли в Донбассе
Обновлено в 11:35
Здоровье
Диагноз владимирской медицине ставят пациенты
Какова сегодня ситуация со здравоохранением во Владимирской области, на что жалуются жители.
Обновлено в 10:01
Авто
Российский рынок автомобилей с пробегом увеличился на 5,4%
По итогам июля 2019 года объём российского рынка автомобилей с пробегом составляет 492,4 тысячи машин, что на 5,4% больше, чем в июле 2018 года.
Обновлено в 11:22
Общество
СК проверит лагерь под Рязанью, из которого уехали иркутские дети
В Рязанской области начата доследственная проверка ситуации с антисанитарией в детском оздоровительном лагере, из которого уехали дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 08:37
Экономика
Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиян
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Подмосковье при сортировке мусора нашли тело младенца
Во время сортировки мусора в комплексе переработки отходов обнаружили тело новорождённой девочки, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
67-летняя Ирина Аллегрова раскрыла секрет, как хорошо выглядеть
Императрица отечественной эстрады Ирина Аллегрова в свои 67 лет выглядит моложе.
Обновлено в 09:42
Экономика
В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Поступок сына Фриске возмутил Шепелева
Популярного телеведущего возмутили действия сына Жанны Фриске. Жанна Фриске подарила сына Дмитрию Шепелеву в апреле 2013 года.
Обновлено в 05:45
Политика
Представитель миссии ОБСЕ в Донбассе попал в базу «Миротворца»
Россиянин Николай Алексеев, представитель миссии ОБСЕ в Донбассе, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Обновлено в 10:12
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Минздрав сообщил об увеличении числа детей с ожирением
Количество детей в возрасте от 0 до 14 лет, страдающих ожирением, увеличилось в Российской Федерации в 2018 году на 5% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 10:06
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Гаджеты
OnePlus 7T представят 15 октября
Сетевой информатор назвал дату анонса нового смартфона OnePlus 7T. Об этом сообщает iXBT.Аппарат будет представлен 15 октября.
Обновлено в 07:27
Политика
В ДНР выразили благодарность России за гуманитарную поддержку Донбасса
Министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.
Обновлено в 05:16
Футбол
Тил и Ларссон дебютировали за «Спартак», Шюррле впервые в старте
Обновлено вчера в 14:30
Транспорт
Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту
Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17