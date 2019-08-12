Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газаТАСС 11:55
Взрыв газа произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме по адресу: Нагорная улица, дом 18, корпус 3", - сказал собеседник агентства.
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Армия и оружие
NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»
Обновлено в 13:50
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Обновлено в 13:47
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Политика
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
Обновлено в 17:31
Политика
Звонок из Чечни заставил журналиста Шевченко взять назад слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал резкими свои высказывания о главе Чечни Рамзане Кадырове в контексте дискуссии о роли имама Шамиля в судьбе чеченского народа.
Обновлено в 11:27
Футбол
Джорджевич попрощался с болельщиками «Зенита»
Обновлено в 17:20
Финансы
Основные индексы Уолл-стрит просели на 1%
Основные индексы американского фондового рынка потеряли примерно 1% с начала торгов на Уолл-стрит, 12 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:07
Политика
В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России
Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 07:48
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Культура
Третий международный фестиваль оперы и балета пройдет в Херсонесе
С 13 по 17 августа на новой площадке в Херсонесе пройдет ежегодный фестиваль оперы и балета. Об этом сообщает пресс-службе музея.
Обновлено вчера в 02:35
Авто
АвтоВАЗ возобновил свою работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 04:11
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Общество
Военнослужащим упростят условия для вступления в ипотеку
Военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса, на основании письменного обращения смогут добровольно участвовать в накопительно-ипотечной системе (НИС) жилищного обеспечения.
Обновлено в 17:42
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72
На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 11:24
Общество
Нижнеудинские дети просят забрать их из рязанского лагеря
Обновлено вчера в 09:44
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 19:01
Экономика
«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Офицер турецких ВВС запросил политическое убежище в Греции
Военнослужащий ВВС бежал из Турции в Грецию, запросив там политическое убежище.
Обновлено в 19:05
Авто
Lada Kalina превратили в беспилотный катафалк
В России представили беспилотный катафалк, который построен на базе Lada Kalina.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»
В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
При взрыве в Багдаде пострадали 13 человек
Обновлено в 18:36
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».
Обновлено в 11:16
Культура
В городах РФ откроют еще семь парков «Россия - моя история» до 2022 года
Исторические парки "Россия - моя история" в ближайшие три года будут открыты еще в семи городах РФ.
Обновлено в 18:26
Космос
На обсерватории «Спектр-УФ» сможет разместиться лишь один из предлагаемых Японией приборов
Резервов космической обсерватории "Спектр-УФ", создаваемой Россией в сотрудничестве с Испанией, хватит для размещения на ней только одного из двух предлагаемых японских приборов.
Обновлено в 18:02
Авто
Новый Volkswagen Jetta поступит в Россию в 2020 году
На днях в социальных сетях компания Volkswagen анонсировала выход на российский рынок нового поколения седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 00:30