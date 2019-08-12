Взрыв газа произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме по адресу: Нагорная улица, дом 18, корпус 3", - сказал собеседник агентства.

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.

Политика Звонок из Чечни заставил журналиста Шевченко взять назад слова о Кадырове Журналист Максим Шевченко признал резкими свои высказывания о главе Чечни Рамзане Кадырове в контексте дискуссии о роли имама Шамиля в судьбе чеченского народа.

Финансы Основные индексы Уолл-стрит просели на 1% Основные индексы американского фондового рынка потеряли примерно 1% с начала торгов на Уолл-стрит, 12 августа передаёт агентство Reuters.

Политика В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.

Финансы Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Культура Третий международный фестиваль оперы и балета пройдет в Херсонесе С 13 по 17 августа на новой площадке в Херсонесе пройдет ежегодный фестиваль оперы и балета. Об этом сообщает пресс-службе музея.

Общество Военнослужащим упростят условия для вступления в ипотеку Военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса, на основании письменного обращения смогут добровольно участвовать в накопительно-ипотечной системе (НИС) жилищного обеспечения.

Армия и оружие Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72 На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.

Интернет Пользователи сообщили о сбоях в работе Google Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.

Экономика «Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Авто Lada Kalina превратили в беспилотный катафалк В России представили беспилотный катафалк, который построен на базе Lada Kalina.

Общество Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят» Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».

Космос На обсерватории «Спектр-УФ» сможет разместиться лишь один из предлагаемых Японией приборов Резервов космической обсерватории "Спектр-УФ", создаваемой Россией в сотрудничестве с Испанией, хватит для размещения на ней только одного из двух предлагаемых японских приборов.