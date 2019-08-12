Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газаТАСС 11:55

Взрыв газа произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме по адресу: Нагорная улица, дом 18, корпус 3", - сказал собеседник агентства.
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Взрыв газа на Нагорной улице в Москве произошел из-за нарушения правил безопасности

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Префектура ЮЗАО: Газопровод не поврежден в результате хлопка газа в квартире в Котловке

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Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Москве

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В результате взрыва газа в жилом доме в Москве, по уточненным данным, пострадавших нет

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В МЧС назвали причину взрыва газа в жилом доме в Москве

ТАСС14:33

Очевидцы рассказали о хлопке газа в московской пятиэтажке

Москва 2414:48

После взрыва газа в квартире на юго-западе Москвы начался пожар

РЕН ТВ10:48
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NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»

Обновлено в 13:50
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Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым

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Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
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Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
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Футбол

Джорджевич попрощался с болельщиками «Зенита»

Обновлено в 17:20
Финансы

Основные индексы Уолл-стрит просели на 1%

Основные индексы американского фондового рынка потеряли примерно 1% с начала торгов на Уолл-стрит, 12 августа передаёт агентство Reuters.
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В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России

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Финансы

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Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Культура

Третий международный фестиваль оперы и балета пройдет в Херсонесе

С 13 по 17 августа на новой площадке в Херсонесе пройдет ежегодный фестиваль оперы и балета. Об этом сообщает пресс-службе музея.
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Авто

АвтоВАЗ возобновил свою работу после корпоративного отпуска

Обновлено в 04:11
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Общество

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Военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса, на основании письменного обращения смогут добровольно участвовать в накопительно-ипотечной системе (НИС) жилищного обеспечения.
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Общество

Москвичи увидят звездопад Персеиды

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Армия и оружие

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На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Анапе пьяный мужчина разбил винтовкой голову работнице тира

Обновлено в 15:43
Общество

Нижнеудинские дети просят забрать их из рязанского лагеря

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Интернет

Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

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Обновлено вчера в 19:01
Экономика

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Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Общество

В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста

Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Офицер турецких ВВС запросил политическое убежище в Греции

Военнослужащий ВВС бежал из Турции в Грецию, запросив там политическое убежище.
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Армия и оружие

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В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
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На обсерватории «Спектр-УФ» сможет разместиться лишь один из предлагаемых Японией приборов

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На днях в социальных сетях компания Volkswagen анонсировала выход на российский рынок нового поколения седана Volkswagen Jetta.
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