Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газаТАСС вчера в 11:55

Взрыв газа произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме по адресу: Нагорная улица, дом 18, корпус 3", - сказал собеседник агентства.
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В МЧС назвали причину взрыва газа в жилом доме в Москве

ТАССвчера в 14:33

Очевидцы рассказали о хлопке газа в московской пятиэтажке

Москва 24вчера в 14:48

Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Москве

РИА Новостивчера в 14:40

В результате взрыва газа в жилом доме в Москве, по уточненным данным, пострадавших нет

Эхо Москвывчера в 12:30

Взрыв газа на Нагорной улице в Москве произошел из-за нарушения правил безопасности

Интерфаксвчера в 15:11

Префектура ЮЗАО: Газопровод не поврежден в результате хлопка газа в квартире в Котловке

Агентство Москвавчера в 12:52

После взрыва газа в квартире на юго-западе Москвы начался пожар

РЕН ТВвчера в 10:48
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:46, Вашингтон
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Общество

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В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
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Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
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Происшествия

В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за удара молнии

Сегодня, утром 12 августа в Испании Вентальо (автономное сообщество Каталония) от удара молнии сгорело 40 домов на колесах.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем

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Обновлено вчера в 22:44
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Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено 11 августа в 01:03
Общество

В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей

Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено вчера в 02:40
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество

В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы

Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия

В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело

В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 01:30
Экономика

В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян

Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенциальных потерях из-за возможной досрочной смены данной организации по оказанию людям социально значимых государственных услуг, а со специалистами Генпрокуратуры проводится отработка мер, направленных на защиту прав россиян.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие

Турция может купить российские Су-35

Обновлено 11 августа в 20:56
Космос

В созвездии Паруса обнаружено загадочное явление

Международная группа астрономов обнаружила кратковременное замедление вращения пульсара PSR J0835-4510 в созвездии Парусов, находящегося в тысяче световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 21:02
Технологии

Названа самая быстрая сеть 5G в Южной Корее

Максимальная скорость загрузки в сети LG U + составила 902,7 Мбит / с. На втором месте по средней скорости 5G находится SK Telecom с 286,9 Мбит / с. Средняя скорость, которую обеспечивает KT, оказалась равна 163,0 Мбит / с.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота

Обновлено в 01:37
Недвижимость

В Екатеринбурге выросла цена на квартиры-студии

Цены на квартиры-студии в Екатеринбурге за год выросли на 10 %.Специалисты сайта N1.RU посчитали, сколько стоят квартиры-студии в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

Обновлено вчера в 23:34
Общество

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Политика

Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами

Обновлено вчера в 06:24
Футбол

Карпин отреагировал на присуждение звания лучшего тренера месяца

Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области

Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.
Обновлено в 01:29
Политика

Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского

Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.
Обновлено в 01:02
Общество

В ночь на 13 августа Москва увидит яркий звездопад Персеиды

В ночь с 12 на 13 августа пройдет самый яркий метеорный поток этого лета.
Обновлено вчера в 14:05
Общество

Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао

Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено 11 августа в 10:11
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
Экономика

Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии

«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Обновлено вчера в 12:21
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