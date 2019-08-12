Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газаТАСС вчера в 11:55
Взрыв газа произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме по адресу: Нагорная улица, дом 18, корпус 3", - сказал собеседник агентства.
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В результате взрыва газа в жилом доме в Москве, по уточненным данным, пострадавших нет
Эхо Москвывчера в 12:30
Взрыв газа на Нагорной улице в Москве произошел из-за нарушения правил безопасности
Интерфаксвчера в 15:11
Префектура ЮЗАО: Газопровод не поврежден в результате хлопка газа в квартире в Котловке
Агентство Москвавчера в 12:52
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:46, Вашингтон
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу
В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за удара молнии
Сегодня, утром 12 августа в Испании Вентальо (автономное сообщество Каталония) от удара молнии сгорело 40 домов на колесах.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено 11 августа в 01:03
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено вчера в 02:40
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы
Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия
В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело
В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 01:30
Экономика
В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян
Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенциальных потерях из-за возможной досрочной смены данной организации по оказанию людям социально значимых государственных услуг, а со специалистами Генпрокуратуры проводится отработка мер, направленных на защиту прав россиян.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие
Турция может купить российские Су-35
Обновлено 11 августа в 20:56
Космос
В созвездии Паруса обнаружено загадочное явление
Международная группа астрономов обнаружила кратковременное замедление вращения пульсара PSR J0835-4510 в созвездии Парусов, находящегося в тысяче световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 21:02
Технологии
Названа самая быстрая сеть 5G в Южной Корее
Максимальная скорость загрузки в сети LG U + составила 902,7 Мбит / с. На втором месте по средней скорости 5G находится SK Telecom с 286,9 Мбит / с. Средняя скорость, которую обеспечивает KT, оказалась равна 163,0 Мбит / с.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота
Обновлено в 01:37
Недвижимость
В Екатеринбурге выросла цена на квартиры-студии
Цены на квартиры-студии в Екатеринбурге за год выросли на 10 %.Специалисты сайта N1.RU посчитали, сколько стоят квартиры-студии в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено вчера в 06:24
Футбол
Карпин отреагировал на присуждение звания лучшего тренера месяца
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области
Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.
Обновлено в 01:29
Политика
Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского
Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.
Обновлено в 01:02
Общество
В ночь на 13 августа Москва увидит яркий звездопад Персеиды
В ночь с 12 на 13 августа пройдет самый яркий метеорный поток этого лета.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено 11 августа в 10:11
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Экономика
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Обновлено вчера в 12:21