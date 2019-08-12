Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газаТАСС 11:55
Взрыв газа произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме по адресу: Нагорная улица, дом 18, корпус 3", - сказал собеседник агентства.
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Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено в 15:21
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Обновлено в 15:39
Здоровье
Роспотребнадзор: дети в России потребляют слишком много сахара
Interfax-Russia.ru - Суточное потребление сахара в рационе детей в России превышает нормативы до полутора раз, поэтому родителям следует изучить маркировку готовых завтраков для ребенка на предмет лишних сахаров, рекомендует Роспотребнадзор.
Обновлено в 07:47
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Прокуратура проверит водителя автобуса, заставлявшего ребенка мыть пол
Прокуратура Свердловской области проверит инцидент, который произошёл 10 августа в автобусе, следовавшем по маршруту №19 в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:25
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Политика
Британцы массово запасаются продуктами перед Brexit
Граждане Великобритании готовятся к брекзиту без сделки, как к войне, и уже потратили 4 миллиарда фунтов стерлингов (316 миллиардов рублей) на еду, медикаменты и другие товары первой необходимости, сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование местной финансовой компании Premium Credit.
Обновлено в 08:05
Футбол
«Валенсия» объявила о переходе Мангала
Французский защитник Элиаким Мангала перешел из «Манчестер Сити» в «Валенсию».
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72
Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 08:15
Политика
США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:08
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Обновлено в 13:47
Происшествия
В Багдаде взорвался склад с боеприпасами
Обновлено в 14:04
Технологии
Появился новый способ телефонного мошенничества от имени банков
Телефонные мошенники начали применять новый способ обмана клиентов банка.
Обновлено в 16:21
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено в 03:57
Футбол
«Краснодар» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»
Футболисты «Краснодара» отправились на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Разведывательный самолет США заметили у границ Калининградской области
Самолет ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent с бортовым номером 64-14847 провел разведку у границ Калининградской области.
Обновлено в 08:14
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Лучший спецназовец-морпех США убит в Ираке
В Ираке застрелили 35-летнего Скотта Коппенхафера, которого в 2018 году признали «лучшим спецназовцем морской пехоты» США, сообщает Пентагон.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Количество жертв ДТП, в которое 7 августа попал экскурсионный автобус под Новороссийском, увеличилось до четырех человек, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:19
Политика
Аргентинское песо рухнуло более чем на 30%
Аргентинское песо в ходе торгов понедельник потеряло почти треть своей стоимости в паре с долларом и установило рекордный минимум в районе 59.9955.
Обновлено в 14:29