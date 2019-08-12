Взрыв газа произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме по адресу: Нагорная улица, дом 18, корпус 3", - сказал собеседник агентства.

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

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