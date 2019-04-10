Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрывРИА Новости 02:13
В Екатеринбурге два человека пострадали при взрыве в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. По информации собеседника агентства, взрыв произошел в квартире на 14-м этаже дома № 46 по улице Мехренцева.
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В екатеринбургском многоквартирном доме произошел взрыв: есть пострадавшие
Московский Комсомолец Екатеринбург02:54
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Происшествия
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Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Пожар на площади 150 кв. м. произошел на рынке в Астрахани
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Меркель забыла встретить Мэй в Берлине
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СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
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Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
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Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
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Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
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Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы
У подозреваемых изъяли несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу России Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы, сообщает пресс-служба МВД России.
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В 2018 году интернет-пользователи из России пожертвовали геймерам 11,6 млрд рублей.
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«Лаборатория Касперского» накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке
Эксперты антивирусной компании "Лаборатория Касперского" раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Общество
Вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет
Обновлено вчера в 08:38
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Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
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Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
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Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
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Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Рыбы способны почувствовать неуверенность и неловкость.
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Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине
Полиция и прокуратура проводят проверку по материала СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.
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Пять внутриутробных переливаний крови спасли жизнь младенцу в Томске
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Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
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