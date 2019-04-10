Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрывРИА Новости 02:13
В Екатеринбурге два человека пострадали при взрыве в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Они госпитализированы в больницу с ожогами. По информации собеседника агентства, взрыв произошел в квартире на 14-м этаже дома № 46 по улице Мехренцева.
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Основная версия — взрыв самогонного аппарата: все, что известно о пожаре в доме в Академическом
Екатеринбург Онлайн03:40
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Свадебные фотографы рассказали о признаках скорого развода
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В России в результате пожаров в 2018 году погибли более 7,2 тыс. человек.
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Мартовские праздники увеличили расходы россиян
Расходы россиян в марте выросли на 11 процентов по сравнению с февралем.
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Xiaomi объявила итоги самой грандиозной распродажи в своей истории
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Приток миграции в Россию достиг исторического минимума
Своего исторического минимума в России достиг приток мигрантов, которые остаются в стране на продолжительный период.
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Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Россиянину нужно около 66 тысяч рублей для благополучной жизни, сообщила "Российская газета" со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве России.
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Политика
Три эксперта VADA прибыли в Киев
Сегодня, 10 апреля, стало известно о том, что три эксперта VADA прибыли в Киев и совместно с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко провели пресс-конференцию на НСК «Олимпийский».
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Володин отругал депутата за мат в соцсетях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату Ольге Алимовой за то, что она использует ненормативную лексику в соцсетях.
Обновлено в 04:11
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Владимир Кличко может вернуться в бокс только за $100 млн
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал возможное возвращение на ринг своего брата Владимира Кличко, передает "Советский спорт".
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Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
Обновлено 08 апреля в 09:28
Футбол
Шпрыгин: «Динамо» с радостью предложит контракт Кокорину
Известный болельщик московского "Динамо" Александр Шпрыгин рассказал, что хотел бы видеть в составе бело-голубых нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Шоу-бизнес
Роман Гриценко скрывает дополнительные доходы
Оказалось, что бывший ухажёр Ольги Бузовой, экс-участник "Дом-2" Роман Гриценко совсем не так прост, как кажется.
Обновлено в 04:03
Наука
В США в национальном заповеднике поймали гигантского питона
В национальном парке Флориды (США) был обнаружен огромный 5-метровый питон.
Обновлено вчера в 02:36
Шоу-бизнес
Россиянин отказался от пересадки головы
Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.
Обновлено в 02:13
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Транспорт
Платную трассу Москва – Санкт-Петербург могут открыть до 29 сентября
Скоростная автомобильная трасса М11 «Москва – Санкт-Петербург» будет полностью открыта до 29 сентября текущего года.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Движение на Савеловском направлении МЖД восстановлено
Электрички Савеловского направления следуют по расписанию после утреннего сбоя, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в среду.
Обновлено в 04:29
Общество
Вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет
Смогли ли рабочие догнать оленя и снять с него одежду или животное так и бегает по тундре в каске и жилете, пока тоже неизвестно.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
В Amnesty International зафиксировали снижение числа казней в мире
В 2018 году число казней в мире уменьшилось на 31%, данный показатель является самым низким за последние десять лет, отмечено в отчете организации Amnesty International.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 07:46
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Театры
Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Путин выступит на Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 17:46
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29