В жилом доме в Балашихе произошел взрывИзвестия 13:00

В жилой многоэтажке в подмосковной Балашихе произошел пожар. Ему предшествовал взрыв, рассказал источник ТАСС в экстренных службах. Инцидент произошел 24 января в микрорайоне Янтарный, на Кольцевой улице.

В жилом доме в Балашихе произошел взрыв

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