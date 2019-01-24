Происшествия

В жилом доме в Балашихе произошел взрывИзвестия 13:00

В жилой многоэтажке в подмосковной Балашихе произошел пожар. Ему предшествовал взрыв, рассказал источник ТАСС в экстренных службах. Инцидент произошел 24 января в микрорайоне Янтарный, на Кольцевой улице.
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В МЧС опровергают версию взрыва в жилом доме в Балашихе

Вести Подмосковья14:30

При пожаре в Балашихе погибли два человека

РБК14:29

В результате пожара в подмосковной Балашихе погибли два человека

Коммерсантъ14:21

Загоревшийся дом в Балашихе не был газифицирован

Подмосковье Сегодня14:17

При пожаре в жилом доме в Балашихе погибли два человека

RT на русском14:13

Пожар в жилом доме в Балашихе полностью потушили

ТАСС15:01

Спасатели объяснили, почему в многоэтажке в Балашихе был слышен «взрыв»

РИА Новости13:48
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Происшествия

Опубликованы кадры из сгоревшей квартиры в Балашихе

На кадрах виден почерневший газовый баллон, которые используются при установке натяжных потолков.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Появилось видео нападения на полицейских в Нальчике

В Сети появилась видеозапись с кадрами нападения на сотрудников ДПС в столице Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 13:20
Происшествия

В Москве четверо пострадали в ДТП с участием «скорой» и такси

Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей скорой помощи и такси в Москве.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Полиция прекратила поиски пропавшего самолёта с футболистом «Кардиффа»

Полиция острова Гернси сообщила об окончательном прекращении поисковых работ пропавшего самолёта, на борту которого находился аргентинский нападающий футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Брянский облсуд оправдал обвиняемых по делу о контрабанде 42 т мака

Обвиняемые, как полагали следователи, ввезли в Россию 42 т кондитерского мака, содержащего наркотические вещества.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход

Прокуратура Приморского края выявила нарушения после пожара в средней школе №33 Владивостока, который произошел в четверг.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко

Обновлено в 07:40
Происшествия

Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве

По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 08:04
Происшествия

Организатор «Русских маршей» заявил о попадании в международный розыск

Организатор шествия «Русский марш» Юрий Горский был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Глава Нефтеюганска доставлен в больницу после проверки в мэрии

Глава Нефтеюганска 47-летний Сергей Дегтярев доставлен в больницу после проведения следственных действий в мэрии.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Недалеко от посольства России в Дамаске произошел взрыв

Взрыв произошел в квартале Дамаска Адави, сообщает в четверг агентство САНА. Предполагается, что речь идет о теракте.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Из Государственного исторического музея украли старинную икону

В московскую полицию 23 января обратились сотрудники Государственного исторического музея (ГИМ), которые сигнализировали об исчезновении из фондов учреждения старинной иконы «Богоматерь Шуйская-Смоленская», сообщает 24 января телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:41
Происшествия

«Победа» подала в суд на пограничников аэропорта Внуково

Сумма исковых требований — 10,74 тыс. руб. Представитель авиакомпании отметил, что заявление будет рассматриваться в упрощенном порядке, так как сумма иска меньше 500 тыс. руб. Напомним, в конце 2018 года "Победа" сообщила о задержках рейсов из Внуково из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Двое детей погибли в ДТП в Татарстане

Обновлено в 13:30
Происшествия

Экс-замминистру культуры Пирумову удвоили срок в колонии

«По совокупности преступлений окончательно назначить Пирумову наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн руб.» — приводит «Интерфакс» решение суда.
Обновлено в 04:58
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