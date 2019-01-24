Происшествия
В жилом доме в Балашихе произошел взрывИзвестия 13:00
В жилой многоэтажке в подмосковной Балашихе произошел пожар. Ему предшествовал взрыв, рассказал источник ТАСС в экстренных службах. Инцидент произошел 24 января в микрорайоне Янтарный, на Кольцевой улице.
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Происшествия
Опубликованы кадры из сгоревшей квартиры в Балашихе
На кадрах виден почерневший газовый баллон, которые используются при установке натяжных потолков.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Появилось видео нападения на полицейских в Нальчике
В Сети появилась видеозапись с кадрами нападения на сотрудников ДПС в столице Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Москве четверо пострадали в ДТП с участием «скорой» и такси
Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей скорой помощи и такси в Москве.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Полиция прекратила поиски пропавшего самолёта с футболистом «Кардиффа»
Полиция острова Гернси сообщила об окончательном прекращении поисковых работ пропавшего самолёта, на борту которого находился аргентинский нападающий футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Брянский облсуд оправдал обвиняемых по делу о контрабанде 42 т мака
Обвиняемые, как полагали следователи, ввезли в Россию 42 т кондитерского мака, содержащего наркотические вещества.
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Происшествия
В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход
Прокуратура Приморского края выявила нарушения после пожара в средней школе №33 Владивостока, который произошел в четверг.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко
Обновлено в 07:40
Происшествия
Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве
По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 08:04
Происшествия
Организатор «Русских маршей» заявил о попадании в международный розыск
Организатор шествия «Русский марш» Юрий Горский был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Глава Нефтеюганска доставлен в больницу после проверки в мэрии
Глава Нефтеюганска 47-летний Сергей Дегтярев доставлен в больницу после проведения следственных действий в мэрии.
Обновлено в 15:06
Происшествия
Недалеко от посольства России в Дамаске произошел взрыв
Взрыв произошел в квартале Дамаска Адави, сообщает в четверг агентство САНА. Предполагается, что речь идет о теракте.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Из Государственного исторического музея украли старинную икону
В московскую полицию 23 января обратились сотрудники Государственного исторического музея (ГИМ), которые сигнализировали об исчезновении из фондов учреждения старинной иконы «Богоматерь Шуйская-Смоленская», сообщает 24 января телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:41
Происшествия
«Победа» подала в суд на пограничников аэропорта Внуково
Сумма исковых требований — 10,74 тыс. руб. Представитель авиакомпании отметил, что заявление будет рассматриваться в упрощенном порядке, так как сумма иска меньше 500 тыс. руб. Напомним, в конце 2018 года "Победа" сообщила о задержках рейсов из Внуково из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Двое детей погибли в ДТП в Татарстане
Обновлено в 13:30
Происшествия
Экс-замминистру культуры Пирумову удвоили срок в колонии
«По совокупности преступлений окончательно назначить Пирумову наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн руб.» — приводит «Интерфакс» решение суда.
Обновлено в 04:58