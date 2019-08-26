Происшествия

ТАССТАССВ женском Рождественском монастыре в центре Москвы произошел пожар

Возгорание произошло в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы. По словам корреспондента ТАСС, находящегося на месте событий, пожарным удалось ликвидировать открытое горение, и они осуществляют поливку горевших помещений.
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Пожар в Рождественском женском монастыре в центре Москвы полностью потушен

ТАСС14:54

В центре Москвы загорелась кровля здания Богородице-Рождественского монастыря

Новая газета13:37

Пожар в монастыре в центре Москвы удалось локализовать

РИА Новости13:12

В центре Москвы загорелся женский монастырь XIV века

Дождь12:46

Пожар в Рождественском монастыре полностью потушен

Москва 2414:32

Пожар на территории Богородице-Рождественского женского монастыря ликвидирован

Агентство Москва14:32

В Москве загорелось одно из зданий Рождественского монастыря

Интерфакс13:34
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Футбол

Британский миллиардер купил «Ниццу» за € 100 млн

По данным источника, британец приобрёл клуб через принадлежащую ему химическую компанию Ineos. Сумма сделки составила € 100 млн.
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Израиль ударил по целям Ирана в Сирии

Как сообщила израильская армия, ее истребители нанесли удары по иранским целям сил «Аль-Кудс», а также шиитским формированиям в Акрабе в Сирии.
RuNews24.ru вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва 08:01
Футбол

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Сообщается, что миланцы готовы расстаться с полузащитником Жоау Мариу. В обратную сторону отправится форвард Пьетро Пеллегри.
Матч ТВ 05:05
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В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Культура

Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей

Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия 10:28
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Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия 10:46
Энергетика

Розничные цены на бензин в России в июле выросли на 0,2%

С начала года розничные цены на топливо возросли на 1,6%, тогда как цены производителей сократились на 5,6%. Потребительские цены на бензин в июле в среднем по России превышали цены производителей в 2,1 раза (в июле 2018 года - в 1,9 раза).
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Политика

Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США.
Известия 11:59
Технологии

Новые тарифы «МегаФона» объединяют телевидение, домашний интернет и мобильную связь

Оператор «МегаФон» совместно NetByNet запустил линейку тарифов «Объединяй!», в которых собраны мобильная связь, широкополосный доступ в интернет и цифровое телевидение.
Dgl.ru 16:10
Происшествия

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group

Сделка о покупке Сбербанком 46,5% Rambler Group закрыта, говорится в пресс-релизе банка.
Коммерсантъ 12:24
Политика

Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
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Космос

Венера ожидает человека: Планета вполне может быть пригодной для жизни

Если представить себе, что Венеру наблюдают с помощью мощных телескопов инопланетные наблюдатели, то им будет трудно отличить её от нашей планеты.
HotGeo 14:32
Футбол

ЦСКА близок к подписанию защитника «Севильи» Гомеса

Московский футбольный клуб ЦСКА в ближайшее время может усилиться защитником испанской "Севильи" Серхи Гомесом.
Вести.Ru 15:23
Кино

Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»

В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Политика

Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
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Происшествия

Аэропорт «Жуковский» создаст дополнительный контур защиты от птиц

Интерфакс 08:40
Технологии

Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»

Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Армия и оружие

Комсомольский Су-57 станет «звездой» авиасалона МАКС-2019

Российская промышленность представит на шоу новейшие разработки гражданской и военной авиации, включая Су-57 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.Гагарина.
Хабаровский край сегодня 03:00
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
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Политика

Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу

В полночь (в семь утра по московскому времени) вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери.
РИА Новости 00:45
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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

RT на русском 05:25
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
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Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

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Шоу-бизнес

Особенный сын Бледанс сходил на свидание с дочерью Бони

Тридцатидевятилетняя Виктория Боня вместе с дочерью, семилетней Анджелиной-Летицией, постоянно проживает в Монако, однако в настоящее время они гостят в Москве.
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Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны

Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.
Газета.Ru 03:55
Политика

Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Мойка78 23 августа в 16:59
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