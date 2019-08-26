Возгорание произошло в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы. По словам корреспондента ТАСС, находящегося на месте событий, пожарным удалось ликвидировать открытое горение, и они осуществляют поливку горевших помещений.

В женском Рождественском монастыре в центре Москвы произошел пожар

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