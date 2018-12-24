Политика

«В здравом уме»: пока никто Россию от интернета не отключит
REGNUM
03:51

Позже глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что перспективы отключения России от интернета в настоящее время нет.
REGNUM03:51
Александр Жаров
Государство должно быть готово к тому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам ситуация была локализована и предоставление услуг связи, доступ в интернет были восстановлены в кратчайшие сроки.
— Александр Жаров, российский политикURA.Ru 00:18
с чего всё началось

Глава Роскомнадзора: перспективы отключения Рунета от глобальной сети нет

Российскому сегменту интернета не грозит отключение от глобальной сети. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
ТАССвчера в 23:06

Подробнее о событии

Роскомнадзор: перспективы отключения рунета от глобальной сети нет

Коммерсантъ01:30

Роскомнадзор пообещал не отключать Россию от мирового интернета

Телеканал 360°00:56

В Роскомнадзоре заявили об отсутствии перспектив отключения РФ от интернета

Комсомольская правда00:28

Глава Роскомнадзора сделал заявление по поводу отключения интернета в России

URA.Ru00:18

Роскомнадзор рассказал о перспективах отключения России от интернета

Lenta.ru00:08

В Роскомнадзоре оценили возможность отключения России от интернета

Газета.Ruвчера в 23:43

Глава Роскомнадзора: перспективы отключения Рунета от глобальной сети нет

ТАССвчера в 23:06
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Армия и оружие

Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, сообщил Fox News со ссылкой на чиновника из Пентагона.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Матвиенко уточнила срок обращения Путина к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин выступит с традиционным обращением к Федеральному собранию в первом квартале 2019 года, сообщила журналистам глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»

Обновлено вчера в 21:36
Политика

Волкер назвал освобождение украинских моряков условием визита в Москву

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «1+1» сообщил, что готов совершить визит в Москву, как только задержанные при пересечении российской границы украинские моряки будут освобождены.
Обновлено в 02:01
Политика

Сын Каддафи попросил помощи у Путина

Обновлено в 03:46
Политика

На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом

Украинские военнослужащие разгромили базу отдыха, располагающуюся на границе с Крымом.
Обновлено в 03:43
Политика

Россия предложила Индонезии помощь после цунами

По словам президента Индонезии Джоко Видодо, власти не имели возможности предупредить население об угрозе цунами, поскольку оно носило неопределенный характер.
Обновлено в 01:49
Политика

Москва не станет инструментом для обслуживания интересов США — Лавров

Соединенным Штатам не удастся сделать из России инструмент обслуживания собственных интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 03:14
Политика

Кремль рекомендовал губернаторам назначить ответственных за соцсети

По словам собеседника РБК, близкого к администрации президента, Кремль с сентября начал рекомендовать регионам вводить ответственных за соцсети.
Обновлено в 03:19
Политика

Матвиенко пообещала зеркальный ответ на действия Ofcom против RT

Россия должна принять зеркальные меры в ответ на решения британского медиарегулятора Ofcom в отношении телеканала RT в Великобритании, заявила в ходе пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 04:50
Политика

Граждане РФ назвали главные события 2018 года

В тройку главных событий вошли: открытие Крымского моста (47%), пенсионная реформа (46%) и выборы президента РФ (37%).
Обновлено в 02:46
Политика

Путин поздравил президента Азербайджана с днём рождения

Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днём рождения.
Обновлено в 01:41
Политика

Лавров прокомментировал предстоящие президентские выборы на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предстоящие президентские выборы на Украине, выразил надежду, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди.
Обновлено в 03:10
Политика

Россия начинает сотрудничество с Вьетнамом в сфере цифровой экономики

Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Госдумой РФ и Нацсобранием Вьетнама займется совместной работой над законодательством по формированию цифровой экономики, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с председателем парламента Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

The National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160

Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами".
Обновлено вчера в 17:30
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