Происшествия
В здании суда, где слушают дело Мамаева и Кокорина, бомбу не нашлиИнтерфакс 08:27
Всего из здания было эвакуировано порядка 150 человек. В четверг продолжается слушание по делу Мамаева, Кокорина и его брата Кирилла, а также их приятеля Александра Протасовицкого. В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве.
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Политика
В посольстве РФ в Судане рассказали о событиях в стране
Обстановка рядом с посольством Российской Федерации в Судане продолжает оставаться спокойной, несмотря на проходящий у здания генштаба митинг.
Обновлено в 05:34
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Суд отправил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова
Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Транспорт
В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года
Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Политика
Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН
Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Политика
МИД потребовал от США освободить россиянку Осипову
Мария Захарова, официальный представитель МИД, призвала Штаты «прекратить правовой произвол». История Богданы Осиповой началась в 2014 году.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос американцу в конфликте на дороге
Полузащитник "Спаратка" Аяз Гулиев в конфликте на дороге сломал нос гражданину Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:50
Общество
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Штаб Порошенко убрал изображение Путина с предвыборных билбордов
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко убрал изображение российского лидера Владимира Путина с агитационных билбордов.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
В браке с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева ждала ребенка
До брака с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева была замужем за своим концертным директором Евгением Болдиным.
Обновлено в 03:22
Авто
Автомобили Lada прощаются с Европой
Обновлено в 10:28
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
В МИД пригрозили ответить Франции на ограничения работы российских СМИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ограничение работы российских СМИ во Франции, заявила, что наступил период зеркального отношения к Парижу в этой сфере.
Обновлено в 10:11
Политика
Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»
Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 10:21
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Экономика
ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52
Политика
Европа усомнилась в своевременном запуске «Северного потока-2»
В Еврокомиссии (ЕК) считают, что в будущем Россия будет вынуждена вернуться за стол переговоров о транзите газа через Украину в связи с тем, что газопровод «Северный поток-2» не будет готов еще несколько лет.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В аварии с маршруткой в Волгограде погиб пешеход
Два человека из числе пассажиров маршрутки, обратились за медицинской помощью.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Политика
У Пашиняна спросили о принадлежности Крыма
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ответил на вопрос о принадлежности Крыма.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Алсу вышла в свет в образе мумии
Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено в 05:58
Политика
Суд Лондона оставил Ассанжа под арестом
Лондонский суд оставил под арестом основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:03
Игры
«Весь мир против меня»: свежий трейлер RAGE 2 посвящён мотивации героя
В свежем трейлере RAGE 2 разработчики шутера знакомят игроков с видами противников, которые хотят смерти протагониста.
Обновлено в 10:35