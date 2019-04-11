Происшествия

В здании суда, где слушают дело Мамаева и Кокорина, бомбу не нашлиИнтерфакс 08:27

Всего из здания было эвакуировано порядка 150 человек. В четверг продолжается слушание по делу Мамаева, Кокорина и его брата Кирилла, а также их приятеля Александра Протасовицкого. В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве.
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Называл ли водитель Мамаева «петухом»? «Спартак» стал топ-клубом? Кучеров приедет на ЧМ?

Спорт-Экспресс10:59

В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли бомбу

РИА Новости08:04

Сообщение о взрывном устройстве в здании Пресненского суда не подтвердилось

Москва 2408:00

В Москве суд, в котором слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали из-за сообщения о минировании

Медиазона06:43

Кокорин и Мамаев вернулись в суд после сообщений о минировании

RT на русском09:54

Мамаев, Кокорины и Протасовицкий возвращены в здание суда

Чемпионат09:54

Взрывное устройство не обнаружили в здании Пресненского суда

Агентство Москва08:11
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Политика

В посольстве РФ в Судане рассказали о событиях в стране

Обстановка рядом с посольством Российской Федерации в Судане продолжает оставаться спокойной, несмотря на проходящий у здания генштаба митинг.
Обновлено в 05:34
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Суд отправил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова

Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Транспорт

В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года

Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Политика

Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН

Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Обновлено в 08:36
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Политика

МИД потребовал от США освободить россиянку Осипову

Мария Захарова, официальный представитель МИД, призвала Штаты «прекратить правовой произвол». История Богданы Осиповой началась в 2014 году.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос американцу в конфликте на дороге

Полузащитник "Спаратка" Аяз Гулиев в конфликте на дороге сломал нос гражданину Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:50
Общество

Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами

Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Штаб Порошенко убрал изображение Путина с предвыборных билбордов

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко убрал изображение российского лидера Владимира Путина с агитационных билбордов.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Новый способ боевого применения артиллерии испытали на Южном Урале

Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

В браке с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева ждала ребенка

До брака с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева была замужем за своим концертным директором Евгением Болдиным.
Обновлено в 03:22
Авто

Автомобили Lada прощаются с Европой

Обновлено в 10:28
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

В МИД пригрозили ответить Франции на ограничения работы российских СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ограничение работы российских СМИ во Франции, заявила, что наступил период зеркального отношения к Парижу в этой сфере.
Обновлено в 10:11
Политика

Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»

Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 10:21
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Экономика

ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО

Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52
Политика

Европа усомнилась в своевременном запуске «Северного потока-2»

В Еврокомиссии (ЕК) считают, что в будущем Россия будет вынуждена вернуться за стол переговоров о транзите газа через Украину в связи с тем, что газопровод «Северный поток-2» не будет готов еще несколько лет.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В аварии с маршруткой в Волгограде погиб пешеход

Два человека из числе пассажиров маршрутки, обратились за медицинской помощью.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Технологии

«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin

Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Политика

У Пашиняна спросили о принадлежности Крыма

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ответил на вопрос о принадлежности Крыма.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Алсу вышла в свет в образе мумии

Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено в 05:58
Политика

Суд Лондона оставил Ассанжа под арестом

Лондонский суд оставил под арестом основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:03
Игры

«Весь мир против меня»: свежий трейлер RAGE 2 посвящён мотивации героя

В свежем трейлере RAGE 2 разработчики шутера знакомят игроков с видами противников, которые хотят смерти протагониста.
Обновлено в 10:35
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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