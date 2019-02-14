В здании российского МИД нашли трупГазета.Ru 06:47

с чего всё началось

Информацию о смерти сотрудника МИД подтвердили и в самом дипломатическом ведомстве. По данным газеты "МК", тело Кривова было найдено около 9:00 в туалете на 19-м этаже здания.

Общество Бастрыкин поручил СК выяснить обстоятельства недопуска Ланового на рейс Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства ситуации с недопуском народного артиста СССР Василия Ланового на рейс авиакомпании «Победа».

Происшествия В Красноярске из-за взрыва газа обрушился жилой дом В результате взрыва бытового газа в Красноярске обрушились перекрытия в жилом доме.

Политика Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей» Россия отрицает причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, а также данные Bellingcat о реальных именах Боширова и Петрова.

Здоровье Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал» Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.

Происшествия В Москве произошла массовая драка со стрельбой На Нижегородской улице в Москве произошла массовая драка со стрельбой, сообщает телеграм-канал 112.

Спорт Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".

Политика Трамп объявит режим ЧП в США, заявил лидер республиканцев в сенате Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.

Футбол Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка» Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.

Политика Британский парламент отклонил новое предложение по Brexit В январе британский парламент отверг предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, а 29 января одобрил поправки к техническому документу по Brexit, санкционирующие продолжение переговоров с Евросоюзом по ключевому вопросу — проблеме ирландской границы.

Культура Умер народный артист России Сергей Захаров Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.

Политика Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона по ужесточению уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Политика В Финляндии суд отклонил иск Бориса Ротенберга к трем банкам Хельсинкский уездный суд отклонил иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга против трех банков, отказавшихся оформлять платежи миллиардера.

Политика Reuters: Власти США готовят новые жесткие санкции против России Власти США готовят новые санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Политика В Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на выборах Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах в марте может привести к тому, что "страну растащат как лоскутное одеяло", считает кандидат на пост главы государства, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Экономика Аналитики ЦБ усомнились в росте экономики по Росстату Росстат в начале февраля неожиданно сообщил о росте ВВП в 2018 году на 2,3% (по сравнению с 1,6% в предыдущем году), что стало максимальным темпом роста экономики с 2012 года.

Политика Климкин сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на Украине Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у марсиан больше шансов присутствовать на президентских выборах в стране, чем у российских наблюдателей.

Политика Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.

Происшествия В ТЦ на юго-востоке Москвы загорелся автомобиль на подземной парковке Более 500 человек эвакуированы из торгового центра на юго-востоке Москвы из-за возгорания автомобиля на парковке, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.

Политика МИД Венесуэлы сообщил о создании группы стран ООН против вмешательств Ранее лидер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, заявил, что не исключает возможности военного вмешательства США в ситуацию в латиноамериканской стране.

Политика Патрушев рассказал, как Порошенко может победить на выборах Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что у президента Украины Петра Порошенко есть только один шанс победить на выборах.