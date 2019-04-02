В здании Военной академии в Петербурге прогремел взрывРИА Новости 07:13

Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи. "В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", - сказал источник.

с чего всё началось

В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петербурге произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, около 13:30 "в одном из служебных помещений административного здания" взорвался неустановленный безоболочный предмет. В результате ЧП три человека получили травмы.

В здании Военной академии в Петербурге прогремел взрыв

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