Происшествия

Пожар произошел в здании Министерства финансов Украины
РБК
02:27

В здании Министерства финансов Украины, расположенное в Киеве рядом со станцией метро «Контрактовая площадь», произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
РБК02:27

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Пожар произошел в здании Министерства финансов Украины

РБК02:27

В здании Минфина Украины произошёл пожар

RT на русском02:13

В здании министерства финансов Украины произошел пожар

ТАСС02:01

Пожар вспыхнул в здании министерства финансов Украины

Российская газета01:53

Минфин Украины эвакуировали из-за пожара

Газета.Ru01:42

Пожар в здании Минфина Украины ликвидировали

РИА Новости02:31

В здании министерства финансов Украины вспыхнул пожар

Говорит Москва01:45
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Происшествия

На территории Успенской церкви в Москве ликвидировали открытое горение

Обновлено в 02:47
Происшествия

В Вашингтоне умер находившийся в заключении россиянин

Посольство РФ в США сообщило о смерти гражданина России в городе Такома, штат Вашингтон.
Обновлено в 02:37
Происшествия

СК начал проверку после гибели рабочего на угольной шахте в Якутии

Следственное управление СК РФ по Республике Саха (Якутия) начало процессуальную проверку по факту гибели сотрудника на шахте "Денисовская" в Нерюнгринском районе во время обрушения горной породы.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Подмосковье сотрудник полиции напал с ножом на работника прокуратуры

В подмосковном городе Электросталь полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры. Об этом сообщается на сайте СК Московской области.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Самолет в аэропорту Нью-Йорка повредил лайнер Трампа

Инцидент с участием частного лайнера президента США Дональда Трампа произошел в аэропорту Ла-Гуардия в Нью–Йорке, в среду утром двигающийся двухмоторный самолет Bombardier Global Express задел крыло припаркованного Boeing-757, который хозяин Белого дома использовал во время президентской кампании.
Обновлено в 02:46
Происшествия

По факту крушения вертолёта Ми-26 в НАО возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по фату крушения вертолёта Ми-26 авиакомпании Utair в ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Екатеринбурге пенсионерка упала в яму с кипятком

Женщина вместе с детьми попыталась перебраться через улицу, где прорвало трубу с горячей водой, но неожиданно провалилась в яму.
Обновлено в 02:47
Происшествия

СК завел дело после гибели трех детей при пожаре в Иркутской области

Обновлено в 02:04
Происшествия

В Вене накануне аукциона похитили картину Ренуара

Обновлено в 02:09
Происшествия

При взрыве во Владимирской области погибла 83-летняя пенсионерка

Следователи задокументировали смерть 83-летней женщины в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Барсово Киржачского района Владимирской области.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах

Пять женщин заявили, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны французского режиссера Люка Бессона.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Стало известно о тайных похоронах керченского стрелка

Известно, что после бойни в колледже мать Рослякова на месяц попала в больницу, а после выписки вернулась на работу, но больше не живет в прежней квартире, поскольку адрес стал известен недоброжелателям.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Кокорину с Мамаевым предрекли встретить Новый год за решеткой

Ходатайства будут поданы 30 ноября либо 3 декабря. В случае утверждения прошений судом Кокорин и Мамаев встретят Новый год в «Бутырке».
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Салехарде вандалы повредили стелу «Полярный круг»

В Салехарде от рук вандалов пострадала одна из главных и уникальных достопримечательностей Ямала — стела «66 параллель» или «Полярный круг».
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Петербурге задержали студента за развращение школьницы в соцсети

Задержан подозреваемый — 20-летний третьекурсник колледжа связи. С октября 2017 года он переписывался со школьницей во «ВКонтакте».
Обновлено в 02:16
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