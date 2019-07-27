Происшествия
В загородном доме игрока «Арсенала» найден трупГазета.Ru 02:05
В Египте в строящемся загородном доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни было обнаружено мертвое тело, передает "Чемпионат.com". Как сообщает 24.ae, о трупе рассказал правоохранительным органам отец 25-летнего футболиста.
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