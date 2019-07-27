Происшествия
В загородном доме футболиста «Арсенала» обнаружили трупЕвро-футбол.ру 02:12
В загородном доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени обнаружен труп, сообщает 24.ae. Согласно данным источника, мёртвое тело на вилле в Египте обнаружил отец футболиста, который позвонил в полицию.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
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