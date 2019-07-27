Происшествия

В загородном доме футболиста «Арсенала» обнаружили трупЕвро-футбол.ру 02:12

В загородном доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени обнаружен труп, сообщает 24.ae. Согласно данным источника, мёртвое тело на вилле в Египте обнаружил отец футболиста, который позвонил в полицию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На Озила и Колашинаца напали в Лондоне, в доме Эль-Ненни нашли труп

Газета.Ru11:53

В доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп, пишут СМИ

РИА Новости02:37

СМИ: В доме полузащитника «Арсенала» найден труп

Sportbox.RU02:49

СМИ: В доме полузащитника «Арсенала» найден труп

Матч ТВ02:49

На вилле игрока «Арсенала» Эль-Ненни найден труп

Sport24.ru01:56

В загородном доме полузащитника «Арсенала» нашли труп

Чемпионат00:58

На вилле полузащитника «Арсенала» обнаружен труп

Спорт-Экспресс00:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
Происшествия

ОМОН начал задерживать протестующих на Трубной площади

Обновлено в 13:41
Политика

Макрон назвал дату и место встречи с Путиным в августе

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Из Оки подняли тела двух погибших при крушении гидросамолета

Тела двух погибших при падении гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области подняты на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 14:07
Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Футбол

Наставник «Тамбова» Григорян назвал Кононова топ-тренером

Главный тренер футбольного клуба "Тамбов" Александр Григорян после победы над московским "Спартаком" в третьем туре чемпионата России вступился за своего коллегу Олега Кононова.
Обновлено в 12:27
Наука

Создана система опреснения воды на солнечной энергии

Группа ученых из Университета Мельбурна создала уникальную новую систему опреснения воды, которая нагревает и очищает воду, используя для этого солнечную энергию.
Обновлено 25 июля в 12:03
Политика

Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети

В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Космос

В России создают частную многоразовую метеоракету

Обновлено вчера в 03:19
Спорт

Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира

Обновлено вчера в 17:40
Политика

Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий.
Обновлено в 13:32
Происшествия

В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море

Обновлено в 07:27
Происшествия

Спасатели в КБР помогли альпинисту из Польши спуститься с Эльбруса

Спасатели Кабардино-Балкарии помогли альпинисту из Польши с признаками горной болезни спуститься с высоты 5200 м в Приэльбрусье.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Смерть Ильи Обихода: на Украине нашли труп «врага» Пашинского со следами пыток

На теле погибшего обнаружены следы пыток. Перед смертью убийцы натянули на голову мужчины пластиковый мешок.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге

Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Протестующие в Москве перекрыли движение на участке Садового кольца

Участники несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму перекрыли участок Садового кольца возле Цветного бульвара, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:49
Общество

В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек

Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Обновлено в 06:58
Общество

Антитабачный декрет вступил в силу на территории Белоруссии

Декрет, направленный на постепенное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет вступил в силу на территории Белоруссии с 27 июля.
Обновлено в 05:41
Футбол

Новичок «Динамо» Н’Жье случайно опубликовал свое интимное видео

Обновлено в 11:07
Гаджеты

Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone

Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал свою версию, почему платформа не стала популярной, а устройства с ней исчезли с прилавков магазинов.
Обновлено в 12:35
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Футбол

As: Зидан не зашел в раздевалку «Реала» после 3:7 от «Атлетико»

Обновлено в 13:52
Происшествия

Работающие на акции в Москве журналисты пожаловались на нападения силовиков

У репортёра телеканала «Дождь» полицейский дубинкой выбил из рук смартфон.
Обновлено в 13:29
Футбол

«Аякс» с Промесом обыграл ПСВ и выиграл Суперкубок Нидерландов

В матче Суперкубка Нидерландов «Аякс» со счётом 2:0 обыграл ПСВ. Игра состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».
Обновлено в 13:56
Происшествия

Группа протестующих устроила шествие в Москве

Обновлено в 10:26
Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Обновлено в 10:59
Экономика

Минстрой рассматривает возможность создания генплана агломерации

Генплан агломерации вместо разрозненных планов муниципалитетов может появиться в России.
Обновлено вчера в 13:25
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центрально-африканская республика (ЦАР) отозвала свое признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Футбол

Сборная Испании обыграла Португалию и стала победителем Евро-2019 U19

В финальном матче чемпионата Европы — 2019 U19 сборная Португалии встречалась со сверстниками из Испании.
Обновлено в 14:20
Общество

Яшин анонсировал новый митинг в Москве 3 августа

Бывший кандидат в депутаты Мосгордумы, которому было отказано в регистрации, Илья Яшин заявил новый большой митинг в столице 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме.
Обновлено в 14:20
Главное