Происшествия

В Забайкалье объявили режим ЧС из-за природных пожаровНовая газета вчера в 11:04

В Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. В регионе также объявлено штормовое предупреждение. По последней информации, в селе Усть-Ималка Ононского района сгорели 37 домов, девять удалось отстоять.
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