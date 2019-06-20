Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в ЗабайкальеТАСС 22:04
Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщила в четверг в пресс-служба краевого Минздрава.
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Четверо детей из лагеря «Самородок» госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию
Забайкальский рабочий20:48
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
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Политика
Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17
Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.
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Происшествия
В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками
Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 21:49
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
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Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
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Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету анонсировали в США
В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
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Политика
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало
Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением.
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Сирия попросила помощь у Китая в борьбе с террористами
По словам главы МИД Сирии, Китай не намерен непосредственно вмешиваться в ход борьбы с боевиками, но согласен оказывать помощь в восстановлении разрушенных объектов.
Обновлено в 16:08
Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА
Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Политика
Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой
Верхняя палата конгресса Мексики ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой (USMCA).
Обновлено в 20:58
Шоу-бизнес
Муж Бородиной просит Ксению «закончить войну»
В настоящее время интернет-аудитория гадает, нужно ли написать что-то ободряющее ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, которая, похоже, поссорилась со своим мужем Курбаном Омаровым.
Обновлено в 21:49
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Рэпер Баста вмешался в конфликт между Тимати и L’One
Длительный конфликт между двумя известными рэперами Тимати и L’One намерен уладить их коллега Василий Вакуленко, более известный под сценическим псевдонимом Баста.
Обновлено в 11:21
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка
Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Британца высадили из самолета из-за смертельной аллергии на орехи
Британского туриста высадили из самолета после того, как он сообщил, что страдает смертельно опасной аллергией на орехи.
Обновлено в 19:41
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
В ДНР оценили условие Киева по снятию блокады с Донбасса
Ранее Кучма заявил, что Киев рассмотрит возможность снятия блокады с Донбасса после того, как Украина вернет себе контроль над активами в регионе.
Обновлено в 17:51
Авто
В Новой Зеландии продают праворульный ВАЗ-2107 за 6 тыс. долларов
В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.
Обновлено в 21:31
Здоровье
Детский врач рассказала об опасности использования подгузников летом
Ранее, как писал News.ru, Роскачество проверило детские подгузники на безопасность, и те не вызвали нареканий.
Обновлено в 07:58
Гаджеты
В Сети показали рендеры смартфона Xiaomi Mi 10
Дизайнер одинарную камеру для селфи разместил в левом верхнем углу дисплея, а сканер отпечатка пальца будет установлен под экраном.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.
Обновлено в 20:35
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Экономика
Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон
Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03
Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Политика
США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17
Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:40