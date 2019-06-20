Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в ЗабайкальеТАСС 22:04

Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщила в четверг в пресс-служба краевого Минздрава.

Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье

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