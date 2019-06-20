Происшествия

Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в ЗабайкальеТАСС 22:04

Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщила в четверг в пресс-служба краевого Минздрава.
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Состояние госпитализированных из «Самородка» детей – удовлетворительное – Минздрав

Заб.Ру21:08

Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье

ТАСС22:04

Троих детей госпитализировали из летнего лагеря в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита21:17

Четверо детей из лагеря «Самородок» госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию

Забайкальский рабочий20:48

Минздрав: Состояние отравившихся на Арахлее детей — удовлетворительное

Чита.Ру21:39

15 человек госпитализировали из лагеря в Забайкалье с подозрением на кишечную инфекцию

РЕН ТВ11:28

Из-за вспышки инфекции в детском лагере в Забайкалье закрыли смену

Life.ru08:34
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Политика

Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17

Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками

Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе

Обновлено в 21:49
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 12:58
Хоккей

Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков

Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
Обновлено в 21:03
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету анонсировали в США

В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено в 15:52
Политика

Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало

Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Сирия попросила помощь у Китая в борьбе с террористами

По словам главы МИД Сирии, Китай не намерен непосредственно вмешиваться в ход борьбы с боевиками, но согласен оказывать помощь в восстановлении разрушенных объектов.
Обновлено в 16:08
Футбол

Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА

Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Малахов показал состояние Алибасова после выписки

Обновлено в 10:55
Политика

Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой

Верхняя палата конгресса Мексики ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой (USMCA).
Обновлено в 20:58
Шоу-бизнес

Муж Бородиной просит Ксению «закончить войну»

В настоящее время интернет-аудитория гадает, нужно ли написать что-то ободряющее ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, которая, похоже, поссорилась со своим мужем Курбаном Омаровым.
Обновлено в 21:49
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева стала блондинкой

К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Рэпер Баста вмешался в конфликт между Тимати и L’One

Длительный конфликт между двумя известными рэперами Тимати и L’One намерен уладить их коллега Василий Вакуленко, более известный под сценическим псевдонимом Баста.
Обновлено в 11:21
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка

Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Британца высадили из самолета из-за смертельной аллергии на орехи

Британского туриста высадили из самолета после того, как он сообщил, что страдает смертельно опасной аллергией на орехи.
Обновлено в 19:41
Политика

Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

В ДНР оценили условие Киева по снятию блокады с Донбасса

Ранее Кучма заявил, что Киев рассмотрит возможность снятия блокады с Донбасса после того, как Украина вернет себе контроль над активами в регионе.
Обновлено в 17:51
Авто

В Новой Зеландии продают праворульный ВАЗ-2107 за 6 тыс. долларов

В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.
Обновлено в 21:31
Здоровье

Детский врач рассказала об опасности использования подгузников летом

Ранее, как писал News.ru, Роскачество проверило детские подгузники на безопасность, и те не вызвали нареканий.
Обновлено в 07:58
Гаджеты

В Сети показали рендеры смартфона Xiaomi Mi 10

Дизайнер одинарную камеру для селфи разместил в левом верхнем углу дисплея, а сканер отпечатка пальца будет установлен под экраном.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.
Обновлено в 20:35
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Экономика

Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон

Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено в 12:03
Общество

Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО

На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Политика

США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17

Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:40
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