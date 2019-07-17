Происшествия
В ярославской колонии нашли новое видео с пытками заключенныхНовые Известия 06:28
Речь идёт о ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1), оказавшейся в центре скандала год назад, когда оттуда в СМИ просочились видеосвидетельства издевательства над заключенными. После этого в отношении ряда сотрудников были возбуждены уголовные дела.
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