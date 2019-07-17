Происшествия

В ярославской колонии нашли новое видео с пытками заключенныхНовые Известия 06:28

Речь идёт о ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1), оказавшейся в центре скандала год назад, когда оттуда в СМИ просочились видеосвидетельства издевательства над заключенными. После этого в отношении ряда сотрудников были возбуждены уголовные дела.
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Появилось новое видео пыток в ярославской колонии: комментарий УФСИН

Новости Ярославля 76.ru07:30

УФСИН начало проверку из-за нового видео о пытках в ярославской колонии

РИА Новости06:03

УФСИН начало проверку по новому видео с избиением в ярославской колонии

ТАСС05:53

Новое видео пыток в ярославской колонии обнародовала Новая газета

Эхо Москвы - Ярославль05:24

ФСИН назначила служебную проверку после публикации «Новой газетой» нового видео пыток в ИК-1

Новая газета06:06

Опубликованы новые видеозаписи пыток заключенных в ярославской ИК-1

Ярновости05:44

В УФСИН прокомментировали новое видео с избиением заключенных в ярославской ИК-1

Яркуб05:27
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
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