Речь идёт о ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1), оказавшейся в центре скандала год назад, когда оттуда в СМИ просочились видеосвидетельства издевательства над заключенными. После этого в отношении ряда сотрудников были возбуждены уголовные дела.

В ярославской колонии нашли новое видео с пытками заключенных

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