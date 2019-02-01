Экономика

В январе средний чек на АЗС в России увеличился на 8%Калининград.Ru 05:51

В январе 2019 года средний чек на автозаправках в России увеличился на 8% по сравнению с декабрём. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику одного из крупнейших операторов фискальных данных «Такском». По данным специалистов, с 1 по 25 января средний чек на АЗС составил 1250 рублей.
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Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС

Средний чек на АЗС с 1 по 25 января увеличился до 1,25 тыс. рублей, на 8%, по сравнению с аналогичным периодом в декабре 2018 года.
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СМИ: Средний чек на АЗС в январе вырос на 8%

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