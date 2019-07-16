Экономика
В январе-июне производство золота в РФ выросло на 23,8% - РосстатФинмаркет 10:45
По сравнению с маем 2019 года производство выросло на 38,9%. Всего за полугодие производство золота в РФ выросло на 23,8% по сравнению с январем-июнем прошлого года. Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.
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Политика
Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе
Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
На видео попал полет ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Российское оборонное ведомство показало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем.
Обновлено в 03:07
Политика
Миллион жителей Донбасса подписали призыв Зеленскому прекратить войну
Более миллиона жителей Донбасса подписали петицию, которая направлена президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 10:16
Теннис
Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Лозанне
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Сергей Глушко почти оголился вслед за Наташей Королевой
Сергей Глушко и Наташа Королева в очередной раз доказали, что они являются одной из самых колоритных, эпатажных и смелых пар в отечественном шоу-бизнесе.
Обновлено в 11:30
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора
В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Интернет
Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 тысяч
Хакер сообщил СМИ о уникальном способе взлома популярной сети аккаунтов Instagram за 10 минут, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В ЕСПЧ получили около сотни жалоб на домашнее насилие от россиянок
Ранее в Минюсте России заявили агентству, что за последние восемь лет в ЕСПЧ поступило шесть жалоб от россиянок, которые подверглись домашнему насилию.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Обновлено в 10:53
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Путешествия
Туристов в Греции чуть не сдуло потоком воздуха от садящегося самолета
В социальных сетях появляется каждый день множество фотографий, на которых четко видно, как один из самолетов во время посадки сдул туристов с парапета потоком воздуха.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
За последние несколько дней в Москве зафиксировано 28 отравлений едой из вендинговых автоматов.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Общество
Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 13:11
Наука
Возбуждение мужчин и женщин оказалось одинаковым в мозге
Новое исследование в поисках разницы в восприятии эротики мужчинами и женщинами оперирует надежно измеримыми параметрами — координатами участков мозга, особо активных при сексуальном возбуждении, в то время как некоторые другие работы основаны на субъективных оценках собственной степени возбуждения испытуемыми.
Обновлено вчера в 15:00
Космос
Прототип лунохода Тойоты будет сделан из серийного автомобиля
Официально объявлено: опытный образец «будет модифицированной версией стандартного серийного автомобиля».
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Чечне самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:46
Политика
Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Систему управления стрелковым оружием «Сервал» создали в России
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие
Военным в России запретят рассказывать о службе
Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено в 10:53
Экономика
Блокчейн-платформа Vostok сменила владельца
Финансовая группа GHP Group приобрела российский блокчейн-проект Vostok, который на своей платформе планирует реализовывать проекты для российского госсектора.
Обновлено в 06:42
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Обновлено в 09:47
Политика
Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке
Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак
Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.
Обновлено в 09:20
Космос
Астрономы нашли общий фактор у «радиосигналов пришельцев»
По словам астронома из Гарвардского университета Викрама Рави, пока удалось объяснить природу только двух вспышек.
Обновлено в 10:48
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43