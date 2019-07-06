Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.

В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв

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