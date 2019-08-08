Происшествия
В воинской части в Архангельской области произошёл взрывОреанда-Новости 06:27
ИА «Ореанда-Новости» В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв. 2 человека погибли, 15 получили ранения. Источник в силовых структурах региона сообщил «РИА Новости», что инцидент произошёл в 30 километрах от Северодвинска.
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Происшествия
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