ИА «Ореанда-Новости» В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв. 2 человека погибли, 15 получили ранения. Источник в силовых структурах региона сообщил «РИА Новости», что инцидент произошёл в 30 километрах от Северодвинска.

В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв

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