Происшествия

В воинской части в Архангельской области произошёл взрывОреанда-Новости 06:27

ИА «Ореанда-Новости» В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв. 2 человека погибли, 15 получили ранения. Источник в силовых структурах региона сообщил «РИА Новости», что инцидент произошёл в 30 километрах от Северодвинска.
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РЕН ТВ05:37

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RT на русском05:52

В Архангельской области прогремел взрыв в воинской части, сообщил источник

РИА Новости05:48
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:03, Вашингтон
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