Происшествия

В военной академии в Петербурге произошел взрывBFM.ru 08:49

Взрыв произошел на территории Военно-космической академии имени Можайского на улице Красного Курсанта в Петербурге. Отмечается, что снаряд взорвался в тот момент, когда его пытались перенести. Как заявили в Минобороны, в результате инцидента пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает.
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Александр Беглов
Все живы. Произошёл подрыв неустановленного устройства: три человека ранены, один человек легко ранен. Работают соответствующие структуры. Все курсанты и личный состав эвакуированы, поэтому работают следственные структуры. Ситуация будет понятна после того, как они отработают.
— Александр Беглов, российский политикДиалог 09:50
с чего всё началось

Взрыв произошел в военной академии Можайского в Петербурге

Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи. "В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", - сказал источник.
Интерфакс07:10

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Саперы прибыли на место взрыва в академии Можайского в Петербурге

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Очевидец снял на видео Военную академию в Петербурге, где прогремел взрыв

РИА Новости08:01

Беглов отметил работу оперативных служб после взрыва в Академии Можайского

78.ru08:42

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Петербургский дневник09:46

При взрыве в академии имени Можайского в Петербурге пострадали четыре человека

Эхо Москвы11:10

Покушение в масштабе. Что известно о взрыве в Военно-космической академии имени Можайского

Фонтанка.Ру10:30

Источник: двое пострадавших от взрыва в академии Можайского находятся в тяжелом состоянии

ТАСС11:00
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Армия и оружие

НАТО обсудит расширение военного присутствия в Черном море

«Совершенно секретно»: Министр иностранных дел стран НАТО 3-4 апреля собираются обсудить расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова

Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Общество

Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации

На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.
Обновлено в 09:13
Гаджеты

Смартфон Nokia X71 с тройной камерой раскрыли на эскизе

Обновлено вчера в 09:41
ЖКХ

В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии

"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Футбол

«Бешикташ» нацелился на Влашича

Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
Обновлено в 08:07
Футбол

Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Происшествия

Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле

Обновлено в 05:45
Происшествия

Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению

Обновлено в 06:59
Происшествия

СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:08
Спорт

Вяльбе: решение о запрете социальных сетей ещё не принято

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что в команде ещё не принято решение о запрете на социальные сети.
Обновлено в 10:27
Футбол

Суперкубок России пройдет на «ВТБ Арене»

Олимп-Суперкубок России пройдет 6 июля на "ВТБ Арене", сообщает официальный Твиттер Российской премьер-лиги.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий

Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Политика

Глеб Павловский раскрыл истинное отношение Кремля к Зеленскому

"Кандидатура Зеленского может устраивать Москву отчасти, поскольку с точки зрения Кремля он — слабый кандидат", - считает Павловский.
Обновлено в 09:55
Политика

Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году

Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Политика

Россиянам разрешат охотиться с луком и стрелами

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, приравнивающий лук к холодному метательному оружию и разрешающий охотиться с его применением.
Обновлено в 10:24
Происшествия

СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы

Обновлено в 07:58
Экономика

ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400

Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве

Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:07
Политика

Роскомнадзор проводит работу со СМИ по закону о защите госсимволов

Роскомнадзор проводит профилактическую работу со СМИ в рамках исполнения закона об ответственности за оскорбление государства и общества, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 10:39
Политика

Пашинян сообщил Путину о встрече с Алиевым по Карабаху в Вене

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал российского лидера Владимира Путина о прошедшей 29 марта встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Обновлено вчера в 07:42
Политика

Украина начала укреплять границу с Россией

Государственная погранслужба Украины начала активные работы по укреплению российско-украинской границы в рамках проекта «Стена», сообщает МВД страны.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Алена Водонаева ушла от мужа, сообщили СМИ

Звезда "Дома-2" Алена Водонаева ушла от супруга-музыканта Алексея Комова, сообщает издание Super.
Обновлено в 10:54
Политика

Токаев назвал главную тему предстоящей встречи с Путиным

Президент Казахстана посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Китай продолжает интенсивные испытания своего рельсотрона

Военный новостной ресурс Defence One сообщил, что испытания китайской электромагнитной пушки (рельсотрона) идут полным ходом.
Обновлено вчера в 12:21
Экономика

МВФ не предвидит рецессию мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) не предвидит рецессию мировой экономики в ближайшее время, темпы ее роста в конце нынешнего года и в следующем году несколько ускорятся, но будут неустойчивы.
Обновлено в 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
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