Происшествия

В военной академии в Петербурге произошел взрывBFM.ru 08:49

Взрыв произошел на территории Военно-космической академии имени Можайского на улице Красного Курсанта в Петербурге. Отмечается, что снаряд взорвался в тот момент, когда его пытались перенести. Как заявили в Минобороны, в результате инцидента пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает.
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Взрыв произошел в военной академии Можайского в Петербурге

Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи. "В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", - сказал источник.
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