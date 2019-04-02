Происшествия
В военной академии в Петербурге произошел взрывBFM.ru 08:49
Взрыв произошел на территории Военно-космической академии имени Можайского на улице Красного Курсанта в Петербурге. Отмечается, что снаряд взорвался в тот момент, когда его пытались перенести. Как заявили в Минобороны, в результате инцидента пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает.
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с чего всё началось
Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи. "В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", - сказал источник.Интерфакс07:10
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Территорию академии Можайского покинули машины МЧС, Росгвардии и «Петербурггаза»
Петербургский дневник09:46
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