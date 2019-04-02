В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрывМосковский Комсомолец вчера в 07:15

Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи. "В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", - сказал источник.

с чего всё началось

Четыре человека ранены после взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, сообщает источник в скорой помощи. Госпитализированы четверо курсантов, обстоятельства происшествия выясняются.

В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв

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