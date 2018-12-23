Политика

В водах Финляндии началась укладка «Северного потока — 2»
REGNUM
10:19

К строительству участка газопровода «Северный поток — 2», расположенного в исключительных водах Финляндии, присоединилось трубоукладочное судно Pioneering Spirit. Об этом сообщается на сайте компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG.
REGNUM10:19

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В экономической зоне Финляндии начали укладку труб «Северного потока-2»

РБК09:43

Строительство «Северного потока - 2» началось в Финляндии

Газета.Ru07:21

Крупнейшее в мире судно-трубоукладчик приступило к укладке «Северного потока — 2» в Финляндии

Фонтанка.Ру06:44

Судно Pioneering Spirit начало укладку «Северного потока — 2» в Финляндии

РИА Новости05:03

Судно Pioneering Spirit приступило к укладке «Северного потока - 2» в Финляндии

ТАСС04:44

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Интерфакс04:15

«Северный поток-2» идет на глубину

Евразия Daily21 декабря в 03:57
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:47, Ашберн
Армия и оружие

CNN: указ о выводе войск США из Сирии уже подписан

Указ о предстоящем выводе войск США из Сирии подписан.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие

Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией

Израильские военные открыли огонь по вооруженным людям, находившимся в демилитаризованной зоне на границе с Сирией.
Обновлено в 16:48
Политика

Порошенко прокомментировал принятие ООН украинской резолюции по Крыму

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал решение Генассамблеи ООН принять украинскую резолюцию по Крыму.
Обновлено в 11:26
Политика

Военные Украины разгромили пансионат на границе с Крымом

Обновлено в 18:44
Политика

Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина

На ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал ряд жалоб, не имеющих отношение к действительности и, по сути, являющихся клеветой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

NI раскритиковал американского посла за слова о «музейности» Ту-160

Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами" и заявил о том, что они представляют какой-либо угрозы.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие

Мэй похвалила британских военных за защиту от «вторжения России»

По данным агентства, Мэй похвалила военных за очистку улиц Солсбери от следов нервно-паралитического вещества, которым якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 17:52
Политика

Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии.
Обновлено в 14:41
Политика

Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину

Обновлено в 14:46
Космос

Илон Маск отметил развитие Китая в космической отрасли

Глава частной космической компании SpaceX инженер Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае.
Обновлено в 14:21
Политика

Госдеп призвал Венесуэлу «не мешать» судам ExxonMobil

Представитель Госдепа Роберт Палладино в твиттере призвал Венесуэлу уважать международное право и суверенитет других стран.
Обновлено в 16:12
Политика

Порошенко утвердил статус ветеранов участникам ОУН-УПА

Обновлено в 07:02
Армия и оружие

В Британии предупредили о новых атаках «Аль-Каиды» на самолеты

Боевики «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты, заявил британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.
Обновлено в 16:20
Политика

Кадыров встретился с советником королевского двора Саудовской Аравии

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провёл встречу с советником королевского двора Саудовской Аравии, принцем Турки бин Мухаммадом бин Фахдом бин Абдулазизом Аль-Саудом в Чечне.
Обновлено в 17:29
Политика

Чавушоглу назвал Нетаньяху «хладнокровным убийцей»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал «хладнокровным убийцей» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Обновлено в 08:25
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