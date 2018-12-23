Политика
В водах Финляндии началась укладка «Северного потока — 2»
В водах Финляндии началась укладка «Северного потока — 2»REGNUM10:19
К строительству участка газопровода «Северный поток — 2», расположенного в исключительных водах Финляндии, присоединилось трубоукладочное судно Pioneering Spirit. Об этом сообщается на сайте компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG.
REGNUM10:19
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:47, Ашберн
Армия и оружие
CNN: указ о выводе войск США из Сирии уже подписан
Указ о предстоящем выводе войск США из Сирии подписан.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией
Израильские военные открыли огонь по вооруженным людям, находившимся в демилитаризованной зоне на границе с Сирией.
Обновлено в 16:48
Политика
Порошенко прокомментировал принятие ООН украинской резолюции по Крыму
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал решение Генассамблеи ООН принять украинскую резолюцию по Крыму.
Обновлено в 11:26
Политика
Военные Украины разгромили пансионат на границе с Крымом
Обновлено в 18:44
Политика
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
На ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал ряд жалоб, не имеющих отношение к действительности и, по сути, являющихся клеветой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
NI раскритиковал американского посла за слова о «музейности» Ту-160
Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами" и заявил о том, что они представляют какой-либо угрозы.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Мэй похвалила британских военных за защиту от «вторжения России»
По данным агентства, Мэй похвалила военных за очистку улиц Солсбери от следов нервно-паралитического вещества, которым якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 17:52
Политика
Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии.
Обновлено в 14:41
Политика
Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину
Обновлено в 14:46
Космос
Илон Маск отметил развитие Китая в космической отрасли
Глава частной космической компании SpaceX инженер Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае.
Обновлено в 14:21
Политика
Госдеп призвал Венесуэлу «не мешать» судам ExxonMobil
Представитель Госдепа Роберт Палладино в твиттере призвал Венесуэлу уважать международное право и суверенитет других стран.
Обновлено в 16:12
Политика
Порошенко утвердил статус ветеранов участникам ОУН-УПА
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
В Британии предупредили о новых атаках «Аль-Каиды» на самолеты
Боевики «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты, заявил британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.
Обновлено в 16:20
Политика
Кадыров встретился с советником королевского двора Саудовской Аравии
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провёл встречу с советником королевского двора Саудовской Аравии, принцем Турки бин Мухаммадом бин Фахдом бин Абдулазизом Аль-Саудом в Чечне.
Обновлено в 17:29
Политика
Чавушоглу назвал Нетаньяху «хладнокровным убийцей»
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал «хладнокровным убийцей» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Обновлено в 08:25